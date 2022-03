Elezioni, la sindaca De Rosa si ricandida: andiamo avanti per Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. La sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, scioglie le riserve e annuncia la sua ricandidatura. La De Rosa, che a giugno concluderà il suo primo mandato alla guida del Comune fucense, è pronta a tornare in campo per amministrare il paese fino al 2027.

“In diversi, ultimamente, mi hanno interpellata circa il futuro, in vista della fine del mandato”, commenta la De Rosa, “ogni fase di passaggio tra un capitolo che si chiude e uno nuovo porta con sé il tempo del bilancio, e questo lo è in modo particolare. Ci sarà luogo e momento per il dettaglio, si rafforza però, guardando a questo tempo che ci lasciamo alle spalle, la consapevolezza di essere stati, al di là e oltre l’inedita e tremenda pandemia che abbiamo dovuto affrontare, ancora e sempre presenti al nostro patto con la Comunità e, anzi, per certi punti andando oltre quanto programmato”.

Non è ancora stata ufficializzata la date delle elezioni amministrative che dovrebbero tenersi tra fine maggio e i primi di giugno. La sindaca uscente ha però già annunciato la sua candidatura e presto inizierà a comporre la sua lista in vista della chiamata alle urne.

Tra le iniziative che ha portato avanti ci sono “il rinnovamento della scuola, oggi moderna, funzionale, ma soprattutto sicura in chiave antisismica, alle strade e piazze, alla pubblica illuminazione, agli impianti sportivi, ai marciapiedi, ai lavori per il cimitero, all’inaugurazione del Centro servizi socioculturali, con la sua biblioteca, il centro estivo per tutti i bambini, e che attende, fuori dalla pandemia, i nostri anziani e i nostri giovani per tante iniziative programmate e certo non cancellate da questa emergenza, dai progetti di Servizio civile a quelli del Sociale per le fasce più fragili, ai progetti per il Territorio, per il suo sviluppo, che abbiamo avviato anche in cooperazione con Enti e organismi diversi. E, come sempre e pure a dispetto della pandemia, Cultura, e penso alle meravigliose iniziative che sono state, dai concerti agli incontri letterari, fino alle serate dedicate ai nonni, ai bimbi, alle iniziative speciali”.

La De Rosa, forte del sostegno della sua squadra, ha deciso di andare avanti per “una Comunità meravigliosa, che ha dimostrato sempre di esserlo, e soprattutto quando era più importante esserci, gli uni per gli altri. Abbiamo realizzato molto, avviato molto, e stiamo progettando ancora di più. Dove progettare significa pianificare per costruire, e fare in modo che vi sia quanto necessario per concretizzare. E oggi significa farlo, più che mai, tenendo conto delle sfide cruciali per il territorio, che sarà alle prese con le ricadute sociali ed economiche di una crisi epocale. Abbiamo portato a casa dei risultati che, confidiamo, onorano il patto fiduciario di mandato e il nostro impegno, ma su cui dovranno esprimersi i nostri concittadini, e oggi guardiamo oltre. Il nostro orizzonte, l’orizzonte del nostro amato paese, che abbiamo immaginato nel suo rifiorire, quello per cui abbiamo operato, malgrado tutto, e per cui stiamo operando incessantemente, è per noi in piena luce. Noi ci stiamo lavorando, e vorremo esserci, insieme. Andiamo avanti”.