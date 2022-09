Elezioni, Fasciani a Tagliacozzo: “In tantissimi per ascoltare le proposte di Fratelli d’Italia” (FOTO)

Tagliacozzo. In tantissimi ieri a Tagliacozzo per sostenere Benedetta Fasciani, candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni del 25 settembre prossimo. Fasciani, che è la più giovane candidata di Fratelli D’Italia in tutta la Nazione, nel suo tour in giro per l’Abruzzo ha voluto fare una tappa a Tagliacozzo, sua città natale.

A sostenerla, oltre a tanti simpatizzanti, amici e conoscenti, sono arrivati il presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris e numerosi amministratori di numerosi della Marsica che stanno lavorando sul territorio facendo conoscere il programma di Fratelli d’Italia.

La sala del ristorante La Vecchia Posta di Tagliacozzo non è riuscita a contenere i tantissimi intervenuti che hanno atteso fuori dove, al termine dell’incontro, hanno avuto modo di confrontarsi con la Fasciani sul programma elettorale di Fdi.

“Non si può descrivere a parole l’emozione che ho provato quando ho visto la sala e l’area antistante il locale piena di persone arrivate a Tagliacozzo per ascoltare le proposte di Fratelli d’Italia per rilanciare questo Paese”, ha spiegato la candidata, “essere a casa e vedere così tanti amici arrivati ad ascoltare me, il presidente Marsilio, l’assessore Liris e i tanti intervenuti, è stato semplicemente unico. C’è voglia di ascoltare, c’è voglia di capire e c’è voglia di sapere quali sono le reali proposte per dare uno slancio diverso all’Italia”.

Per la Fasciani “è stata una giornata importante, che mi ha gratificato e soprattutto mi ha fatto capire che gli italiani sono ancora interessati alla politica purché sia seria e concreta. Come quella di Fratelli d’Italia”.