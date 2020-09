Elezioni, è il giorno del voto: nella Marsica 61.902 persone chiamate alle urne

Avezzano. Urne aperte da questa mattina alle 7 e fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 per il rinnovo del consiglio comunale negli 11 comuni marsicani e per il referendum costituzionale. Sono in totale 61.902 gli aventi diritto che sceglieranno oggi e domani i nuovi amministratori e se diminuire o no il numero dei parlamentari. Ad Avezzano saranno 34.502 cittadini aventi diritto che si potranno recare alle urne per esprimere il proprio voto: 17.974 donne e 16.528 uomini.

Nella Marsica, invece, sono circa 27.400 gli aventi diritto e che eleggeranno il sindaco in 10 comuni. Celano, con 9.523 cittadini chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale, dovrà scegliere tra il sindaco uscente, Settimio Santilli, 41 anni, alla guida della lista “Una città da amare”, con orientamento di centrodestra, e Gesualdo Ranalletta, 64 anni, leader della formazione civica denominata “Per Celano”.

Carsoli. Grande attesa per l’esito del voto a Carsoli dove ci sono 4.294 aventi diritto. In lizza il sindaco uscente, Velia Nazzarro, e l’ex sindaco e u attuale consigliere Domenico D’Antonio. Pescina. Potranno votare 3.592 persone e sarà battaglia per la fascia tricolore tra Stefano Iulianella e Mirko Zauri, vice sindaco il primo e consigliere uscente il secondo. Magliano. Gli elettori sono 3.707, la corsa elettorale è tra Pasqualino Di Cristofano e Marco Di Girolamo, il primo consigliere comunale e provinciale e il secondo assessore comunale. Aielli, gli elettori saranno 1.454, Collelongo 1.198, Sante Marie 1.084, Collarmele 861, Rocca di Botte 692 e Cappadocia 517.