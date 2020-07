Elezioni, Di Cola, Di Micco e Addari lanciano un appello alla città: puntiamo su Di Pangrazio sindaco

Avezzano. Tre rappresentanti della città lanciano un appello ai candidati per le prossime elezioni di Avezzano: sosteniamo Di Pangrazio è a figura giusta per il rilancio della città. Bruno Di Cola, assicuratore, ex arbitro di serie A Rocco Di Micco, imprenditore edile, ex consigliere comunale ed ex presidente del Gal Marsica Antonio Addari, Medico chirurgo, presidente Lilt con una nota hanno invitato i cittadini a riflettere sul futuro e a sostenere la candidatura di Gianni Di Pangrazio a sindaco della città.

“Mentre all’orizzonte si profilano problemi sociali ed economici sempre più seri per gli effetti dell’emergenza sanitaria, e assistiamo a una frammentazione politica sempre più marcata, vediamo profilarsi un ampio ventaglio di aspiranti candidati a sindaco che sono spesso frutto di scelte esterne alla città”, hanno precisato i tre, “mettendo in questo modo a repentaglio la nostra comunità, con il rischio di far precipitare Avezzano e la Marsica ancora più nella confusione. Lo scenario attuale ci ha spinti a una lunga e seria riflessione che trasformiamo in un accorato appello ai cittadini. Le amministrative alle porte devono essere un punto di partenza e non di arrivo.

Un appuntamento per la riscossa, che può passare attraverso scelte oculate e ben meditate, scegliendo figure che abbiano la conoscenza della macchina amministrativa, un minimo di esperienza politica e appartengano all’area moderata che ha sempre contraddistinto la nostra Città e il comprensorio Marsicano. Le amministrative alle porte non possono essere un’occasione per le passerelle di politici totalmente avulsi dalla Città e dai suoi innumerevoli problemi, per tirare la volata a candidati palesemente inadeguati. Il nostro territorio ha bisogno di impegno, di passione, di una figura che abbia una grande esperienza nella pubblica amministrazione come Giovanni Di Pangrazio al quale va riconosciuta, oltre la pluritrentennale esperienza, soprattutto una grande capacità di ascolto, di soluzione dei problemi e di grandissimo attaccamento alla nostra amata Avezzano, che non può continuare ad essere terra di conquista di altri territori dove evidentemente fanno squadra.

Ed è per questo che esortiamo tutte le persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, che vogliono un futuro migliore a sostenere la figura giusta per la nostra Città. Affinché Avezzano possa riconquistare forza e centralità, utile per una stagione di riscatto, e sostenere gli eletti negli enti superiori per la difesa e il rilancio del comprensorio, a partire dalla sanità, l’agricoltura, le attività produttive, il commercio, il lavoro e, non ultimo, lo stato sociale, soprattutto in questa fase di emergenza. Noi, nel nostro piccolo, proprio per testimoniare un sostegno concreto e fattivo alla sfida del rilancio stiamo formando la lista “Avezzano Città Territorio” che alle amministrative sarà convintamente al fianco del candidato a sindaco di area moderata, Giovanni Di Pangrazio. Insieme, per fare di queste amministrative un punto di ripartenza per la nostra amata Città”.