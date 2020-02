Elezioni, corsa a tre a Magliano de’ Marsi per conquistare lo scranno comunale. Ecco i nomi

Magliano de’ Marsi. Tre coalizioni scaldano i motori in vista delle elezioni a Magliano de’ Marsi. Ex amministratori, assessori e consiglieri uscenti e nuovi volti della politica sono pronti a darsi battaglia per conquistare lo scranno comunale. Coalizioni di matrice civica che metteranno insieme rappresentanti di diversi partiti pronti ad aderire a un patto per Magliano senza simboli.

Il primo cittadino in carica, Mariangela Amiconi, sarebbe pronta a tentare il bis forte del sostegno dei suoi colleghi di maggioranza. Con lei, infatti, ci sarebbe parte dell’attuale gruppo che 5 anni fa l’ha portata alla vittoria e alcuni esponenti della società civile pronti a sposare il suo progetto per Magliano.

Alcuni membri della stessa maggioranza, invece, sarebbero già al fianco di Pasqualino Di Cristofano. Ex consigliere provinciale e consigliere comunale starebbe cercando di riunire professionisti e giovani intorno a lui per portare avanti un’idea di Magliano aperta e pronta a sviluppare il turismo green e a valorizzare le tradizioni.

In corsa per la conquista della fascia tricolore anche Marco Di Girolamo. Ex assessore alla cultura della giunta Iacoboni, sarebbe pronto a candidarsi come espressione dell’attuale opposizione forte del sostegno dell’ex sindaco Gianfranco Iacoboni e del consigliere di opposizione Angelo Iaconomi, nonché del sostegno di un gruppo del centrodestra locale.