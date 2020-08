Elezioni comunali, si preannuncia una sfida a due a Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi. Si preannuncia uno scontro a due a Magliano de’ Marsi. La sua squadra “Benvenuto futuro” è ormai pronta e nelle prossime ore sarà consegnata ufficialmente. Ne fanno parte il vice sindaco in carica Domenico Chiuchiarelli, Marco Gentile, Marco Di Norcia, Giovanni Cioni e Monica Tucci.

Dall’altra parte, dopo il tentativo di fusione tra il gruppo che fa capo all’attuale primo cittadino Mariangela Amiconi – che non si ricandiderà – e quello legato all’opposizione e al candidato sindaco Marco Di Girolamo, si sta ancora lavorando per costruire una lista.

Non è chiaro, però, se ci sarà o meno un’unione tra i due gruppi. Per il momento da una parte Di Girolamo insieme al consigliere Angelo Iacomini, e dall’altro l’assessore Andrea Morgante stanno lavorando per creare un’alternativa a Di Cristofano. Ha deciso invece di scendere in campo ad Avezzano in quota Lega Antonio Morgante, lasciando cadere quindi l’ipotetica sua candidatura a Magliano.