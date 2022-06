Elezioni comunali, oggi si vota in sei comuni della Marsica. Urne aperte fino alle 23

Luco dei Marsi. Urne aperte fino alle 23 per il rinnovo dei consigli comunali in sei comuni della Marsica. A Luco dei Marsi in corsa ci sono tre liste: “Insieme per Luco” con al timone Fiorenzo Ciocci, “Luco nuova” con Antonello Gallese candidato alla carica di sindaco, e “Luco nel cuore, per il bene comune”, con alla guida la prima cittadina in carica, Marivera De Rosa.

Oltre a Luco dei Marsi nella Marsica si voterà anche a Balsorano – dove la sfida è tra Antonella Buffone e Romina Margani – Gioia dei Marsi – scontro all’ultimo voto tra Emiliana Longo e Gianluca Alfonsi – Lecce nei Marsi – dove la battaglia sarà tra Augusto Barile e Giacinta Del Grosso – Villavallelonga – corsa per la fascia tricolore tra Leonardo Lippa e Domenico Simonetti – e Morino, dove il primo cittadino uscente, Roberto D’Amico, è l’unico candidato e dovrà sfidare il quorum.

I seggi saranno aperti solo nella giornata di oggi fino alle 23. Si voterà sia per le elezioni comunali, sia per il referendum abrogativi. Per lo spoglio si partirà proprio dai quesiti referendari per poi passare, dalle 14 del lunedì, alle comunali.