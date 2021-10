Elezioni comunali, al via lo scrutinio: ecco i risultati dei singoli comuni al voto

Avezzano. È partito lo scrutinio nei 12 comuni della Marsica chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali. In Abruzzo ieri e oggi si è votato in 72 Comuni, di cui 12 sono marsicani: Tagliacozzo (unico comune sopra i 5mila abitanti), Cerchio, Civita D’Antino, Ortona dei Marsi, Pereto, Ortucchio, Ovindoli, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Civitella Roveto, Canistro e Bisegna. L’affluenza ha fatto registrare un netto calo in tutti i Comuni al voto come raccontato da MarsicaLive.

Ecco i risultati e le preferenze di ciascun candidato

TAGLIACOZZO

Lista – Prospettiva Futura

Candidato sindaco – Vincenzo Giovagnorio

Roberto Giovagnorio

Anna Mastroddi

Giuseppe Mastroddi

Chiara Nanni

Lorenzo Colizza

Danilo Iacoboni

Augusto D’Alessandro

Alessandra Ricci

Alessia Rubeo

Goffredo Valente

Angelo Poggiogalle

Angelo Di Marco

SCURCOLA MARSICANA

Lista – Uniti rinasciamo

Candidato sindaco – Nicola De Simone

Orlando Andreoli

Ivan Antonini

Gianmarco Di Cosimo

Elettra Di Cristofano

Assunta Di Marco

Mattia Frezzini

Martina Giallonardo

Stefano Morzilli

Maddalena Rosa

Lorenzo Sabatini

Lista – Scurcola città biodiversa

Candidato sindaco – Francesco Saturni

Cinzia Martorelli

Roberta Bucci

Piergiorgio Lucchini

Massimiliano Blasetti

Simone Di Loreto

Vittorio Scafati

Ivan Cipolletti

Bruno Panunzi

CERCHIO

Lista – “Officina 2026 – Un Cerchio di idee per il futuro”

Candidato sindaco – Marta Iannicca

Renè Luigi Iuri Amiconi

Luca Di Cosimo

Fabio Fidanza

Dalila Mascitti

Cherubina Meogrossi detta Bina

Lorenzo Meogrossi

Anna Cathy Petrucci

Francesco Pietroiusti

Andrea Ranalli

Antonio Maria Socciarelli detto Antonio

Lista – Cerchio nel cuore

Candidato sindaco – Gianfranco Tedeschi – eletto sindaco

Rita Amiconi

Mario Ciarletta

Cinzia Ciofani

Cesidio D’Amore

Vincenzo D’Amore

Angelo Di Felice

Mario Mancini

Andrea Silvagni

Giuseppe Francesco Tucceri

Luana Cipriani

CIVITELLA ROVETO

Lista – Uniti per il nostro paese

Candidato sindaco – Pierluigi Oddi

Giuseppe Vernile

Domenico D’Anastasio

Romolo Tocci

Sabatini Andrea

Massimo Dufrelli

Patrizia Persia

Federica Montaldi

Fausto Morelli

Vimcenzo Lancia

Daniele Farina

Cristian Persia

Nadia Montaldi

Lista – Insieme da qui si può

Candidato sindaco – Giancarlo Montaldi

Laura Di Loreto

Franco Dosa

Giuseppe Petricca

Gianpiero Ricci

Marco De Blasis

Giovanni Tolli

Lorenzo Zanello

Matteo Alfano

Lucia Allegritti

Nicola Allegritti

Giovanni Amici

Roberto Calabrese

CANISTRO

Lista – Canistro in cammino

Candidato sindaco – Ermero Antonini

Giuseppe Coco detto Jeff

Vittorio Coco

Barbara Curtacci

Efisio Di Giuseppe

Antonio Di Paolo

Erika Doto

Antonio Mariani detto Tonino

Alvaro Milanese

Elena Alessandra Piotti

Giuseppe Pio

Lista – Avanti Canistro

Candidato sindaco – Gianmaria Vitale

Alessandro Persia

Antonello Moscatelli

Paolo Di Pietro detto Paoletto

Monica Palermini

Simone Antonini

Sara De Michele

Gianluca Nanni

Renata Lucia Buffone

Maurizio Natalia

Liberato Di Pietro

OVINDOLI

Lista – Siamo Ovindoli

Candidato sindaco – Angelo Ciminelli

Emanuela Barbati

Francesco Butticci

Giuseppina Chiuchiarelli

Gianfilippo De Blasis

Martina Facioni

Debora Liberatore

Federico Rantucci

Leonello Scorrano

Andrea Sebastiani

Michela Tatarelli

Lista – Orgoglio Ovindoli

Candidato sindaco – Simone Angelosante

Enrico Cotturone

Tamara Coia

Enrico Bonanni

Leysa Voloshyn detta Alessia

Marco Liberatore

Vincenzo Iacchetta

Anna Barbati detta Annnalori

Raffaele Siciliano

Claudio Palumbo

Nicolino Rantucci

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Lista – Amministrare insieme

Candidato sindaco – Carlo Rossi

Luca Giovanni Babusci

Silvano Cicchinelli

Ilaria Delle Grotti

Luciana Di Battista

Ilaria Di Rocco

Simone Milanese

Umberto Niscola

Daniele Orecchia

Sandra Silveri

Lista – Progetto in Comune

Candidato sindaco – Giulio Lancia

Rodolfo Valentini

Adamo Baldassarre

Angelo Cicchinelli

Maurizio Donatone

Mattia Di Cesare

Alfredo Di Cesare

Paolo Di Cicco

Gianni D’Orazio

Mariangela Lancia

Chiara Giovannone

ORTUCCHIO

Lista – Marco D’Aurelio

Candidato sindaco – Ortucchio riparte

Loreto Buccilli

Giuliana D’Amico

Annamaria D’Aulerio

Giacomo D’Aulerio

Ferdinando Galassi

Renza Gigli

Marco Fabiano Martellone

Guido Pignanacci

Marco Pisotta

Guido Fidanza

Lista – Ortucchio che vogliamo

Candidato sindaco – Raffaele Favoriti

Niky Contestabile

Mario D’Agostino

Roberto De Benedictis

Fernando Di Genova

Nello Di Genova

Antonio Grassi

Roberta Leopardi

Franco Martellone

Loreta Martellone

Guido Taglieri

PERETO

Lista – Insieme per il futuro – 307 voti

Candidato sindaco – Giacinto Sciò – eletto sindaco

Daniel Abruzzese

Danilo Camerlengo

Nazareno Galeone

Fabio Grossi

Sonia Iannola

Alessandro Ippoliti

Alessio Nicolai

Angelo Penna

Francesca Pensa

Alessandro Veralli

Lista – Pereto che vogliamo – 181

Candidato sindaco – Luigi Dondini

Mario Camerlengo

Nicolò Falcone

Francesco Giustini

Pierluigi Meuti

Sara Meuti

Mara Mini

Cecilia Penna

Giovanni Penna

Angelo Santese

CIVITA D’ANTINO

Lista – Coalizione civica per Sara sindaco – 384 voti

Candidato sindaco – Sara Cicchinelli – eletta sindaco

Matteo Di Fabio

Sergio Cerroni

Anna Maria Cicchinelli

Sergio Grandoni

Daniele Amorosi

Maura Fiocchetta

Daniele Badassarre

Giovanni Cecchini detto Gianni

Lista – Insieme per il futuro – 290 voti

Candidato sindaco – Antonio Di Francesco

Giorgia Allegritti

Fabrizio Cecchini

Massimiliano Di Cesare

Paolo Fantauzzi

Daniele Cecchini

Giovanni Iacovitti

Guido Palombi

Roberto Tullio

ORTONA DEI MARSI

Lista – Il Giovenco

Candidato sindaco – Giuseppe Buccella

Arcangelo Di Silvio

Carlo Cerone

Cristian Taglieri

Fabio Domenicucci

Fabrizio Di Nicola

Gianfranco Silvagni

Giuliano Iacobacci detto Giulio

Riccardo Di Panfilo

Romana Pecce

Viviana Troiani

Lista – Ortona biodiversità

Candidato sindaco – Simone Di Cicco

Stefano Scipioni

Stefano Chichiarelli

Marco De Luca

Gianluca Vicari

Roberto D’Agostino

Antonella Lucchiai

Renato Di Mattia

Arianna Scatena

C’è inoltre una lista formata da agenti di polizia penitenziaria.

BISEGNA

Lista – Noi e voi, insieme per Bisegna

Candidato sindaco – Donato Buccini

Sandro Forte

Aurora Di Flagro

Maria Forte

Silvio D’Arcangelo

Antonietta D’Alessandro

Pietro Priore

Valter Di Lorenzo

Lista – Insieme per rinascere

Candidato sindaco – Antonio Mercuri

Rosalba Chiodo

Valentina Conte

Donato Di Bartolomeo

Amedeo Di Lorenzo

Alessandro Di Flauro

Giuseppe Giallimberti

Sandro Forte

Regino Berardini

Angelo Buccini

