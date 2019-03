Elezioni comunali a Capistrello, il Pd forma la sua lista elettorale

Capistrello. Si avvicinano le elezioni amministrative a Capistrello, previste per il 26 maggio prossimo in concomitanza con le elezioni europee. Dopo la drammatica caduta dell’ultima Amministrazione, Capistrello si appresta a scegliere la nuova giunta comunale. In un clima di grande indeterminatezza l’unica certezza è rappresentata dal Circolo PD locale il quale, dopo una partecipata riunione dei suoi iscritti svoltasi giovedì 21 marzo scorso e sulla spinta dell’ottima partecipazione alle primarie appena celebrate, ha deciso di mettersi in gioco.

Il circolo si è immediatamente attivato per reperire e mettere a sistema le migliori energie del paese per la formazione di una lista credibile e solida. E così all’ampia base di candidati, uomini e donne del PD locale di cui si è già raccolta la piena disponibilità, si andranno a sommare i contributi di altri concittadini i quali, pur senza tessera di partito, contribuiranno in prima persona al completamento di questo progetto con l’obiettivo di rimettere in moto la macchina comunale pesantemente inceppata da una delle stagioni amministrative peggiori di sempre.

Pertanto nei prossimi giorni il Circolo di Capistrello aprirà ad un confronto con le diverse anime del paese senza preconcetti e senza muri ma nella consapevolezza della centralità del Partito Democratico, unica entità politica strutturata presente sul territorio comunale. Nel frattempo verranno promosse diverse iniziative utili a comprendere come completare il programma elettorale già in lavorazione.