Elezioni, comizio del centrodestra ad Avezzano: ci sarà anche Salvini in collegamento in diretta

Avezzano. Il 15 settembre alle 18.30, in piazza Risorgimento ad Avezzano, è in programma un comizio elettorale del centrodestra con i big della coalizione: in particolare, ci sarà un collegamento in diretta con il leader della Lega, Matteo Salvini. Lo ha annunciato il coordinatore regionale abruzzese, il deputato Luigi D’Eramo: “Per la terza volta il nostro segretario darà man forte ad Avezzano in questa sfida elettorale”.

“Salvini è molto interessato a questa contesa” spiega D’Eramo “Vogliamo vincere, Avezzano è strategica per lo sviluppo economico e occupazionale dell’Abruzzo, Avezzano può fare il salto nel futuro con un governo di centrodestra a guida Lega, con il quale la politica della concretezza prevarrà su ogni forma di annuncio, di clientela, di promessa della vecchia politica che non è abituata all’ascolto e ai bisogni della gente. La Lega ha scelto un 40enne che da cinque anni lavora sul territorio, sulla città, costruendo con passione e determinazione la rivoluzione del buonsenso anche su Avezzano e la Marsica”.

Gli altri partiti, alleati, stanno verificando la presenza di big: “Faremo una grande manifestazione di piazza” spiega il segretario regionale di Fdi, Etel Sigismondi. “Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra hanno idee e progetti per Avezzano, è giusto coinvolgere la cittadinanza a una nuova stagione politica per chiudere con un passato che ha distrutto Avezzano”.