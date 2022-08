Elezioni, colpo di scena Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni candidata a uninominale L’Aquila-Teramo

L’Aquila. Il leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è candidata al collegio uninominale L’Aquila-Teramo. Lo conferma in una nota il il segretario regionale abruzzese di FdI, Etelwardo Sigismondi.

“Dirigenti, militanti e amministratori di Fratelli d’Italia dell’Abruzzo hanno promosso un appello al presidente Giorgia Meloni per scegliere il collegio uninominale dell’Aquila. Siamo davvero onorati che il presidente Meloni abbia confermato l’affetto per l’Abruzzo raccogliendo la nostra proposta. A nome di Fratelli d’Italia Abruzzo, con grande orgoglio per la scelta della leader del primo partito italiano, esprimo il mio ringraziamento. Sono certo che i cittadini dell’Aquila e tutti gli abruzzesi premieranno questa decisione”, ha detto. L’indiscrezione era trapelata nella giornata di ieri. Secondo la dirigenza locale, si tratta di un riconoscimento per L’Aquila dove nel 2017 è stato eletto il primo sindaco di un capoluogo di regione di Fdi, Pierluigi Biondi, riconfermato poi con oltre il 54% il 12 giugno scorso. A Roma è stato considerato il fatto che dall’Aquila è cominciata la cavalcata dei meloniani, diventati nel corso degli anni primo partito della coalizione di centrodestra e, secondo i sondaggi, primo partito italiano.

In Abruzzo Fdi ha avuto, nel febbraio 2019, anche il primo presidente di Regione di Fdi nella persona di Marco Marsilio, ex senatore ed ex coordinatore regionale nel Lazio.

Il commento del presidente della Regione Marco Marsilio

“Sono felice che Giorgia Meloni abbia accolto la nostra offerta di candidarsi nel collegio di L’Aquila-Teramo per la Camera dei Deputati”, afferma il presidente della Regione Marco Marsilio. “Un collegio che abbiamo messo a disposizione con grande convinzione, con l’obiettivo di fare dell’Abruzzo, e in particolare del territorio delle aree interne, un cavallo di battaglia per la campagna elettorale e per l’intero mandato di Governo. Il fatto che il Presidente del Consiglio in pectore possa essere eletto in un collegio abruzzese sarà una garanzia affinché i temi della ricostruzione post sisma, l’attenzione verso le aree interne, il riequilibrio e la coesione territoriale, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, divengano centrali nell’agenda di Governo. Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio. Vogliamo ringraziare Giorgia Meloni con tutto il cuore per aver esaudito questo nostro desiderio e per aver scelto l’Abruzzo come territorio privilegiato, strategico e centrale nella politica nazionale, come già ha fatto in questi ultimi anni prima con la candidatura e il sostegno a Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila e poi con il sottoscritto alla presidenza della Regione”.

Il sindaco dell’Aquila, Biondi: “Meloni sarà interprete in prima persona delle istanze delle comunità abruzzesi”

“Meloni sarà interprete in prima persona delle istanze delle comunità abruzzesi. Con grande onore e orgoglio annuncio che il nostro presidente, Giorgia Meloni, ha scelto di candidarsi per le prossime elezioni politiche del 25 settembre in Abruzzo, nel collegio uninominale L’Aquila – Teramo, accogliendo l’invito che la classe dirigente politica di questa regione le aveva rivolto. Una decisione che le consentirà di essere interprete in prima persona anche delle istanze delle comunità abruzzesi”. Così, in una nota il commissario per la provincia dell’Aquila di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.

Meloni: “Io candidata in Abruzzo, qui legame indissolubile”

È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e l’Aquila. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza. Per questo ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “È una scelta di cuore ma anche simbolica – prosegue – perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della nazione: risollevare l’Italia, così come l’Aquila, Teramo e tutto l’Abruzzo si stanno rialzando dopo i devastanti terremoti del 2009 e del 2016”.