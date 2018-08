Elezioni Cda Agir, De Angelis: no indicazioni partitiche, al primo posto l’interesse dei cittadini

Avezzano. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, commenta così l’elezione del consiglio di amministrazione dell’Agir, Autorità abruzzese per la gestione integrata rifiuti urbani. “La convergenza tra sindaci, emersa nell’assemblea che ha eletto il consiglio di amministrazione dell’Agir, non è nata da indicazioni partitiche ma dall’esigenza comune di assicurare una buona gestione dello smaltimento dei rifiuti a costi sostenibili, cercando di garantire il più possibile un’adeguata rappresentanza a tutti i territori della nostra regione”. “Agli interessi di parte – continua il primo cittadino avezzanese – per quanto legittimi, abbiamo ritenuto di anteporre l’interesse dei cittadini. Sarà premura del Cda rendere partecipata e condivisa da tutti i sindaci, indipendentemente dalla loro appartenenza politica o civica, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, un tema di estrema attualità e delicatezza, che investe tutti gli abruzzesi”.

L’assemblea era stata convocata per luglio dello scorso anno e poi rinviata al 31 maggio ma Fi aveva chiesto un altro rinvio. Alla seduta hanno partecipato tutti i Comuni abruzzesi e hanno nominato il Cda e il presidente, espressione del voto degli amministratori locali.

L’Agir è nata nel 2013, ai tempi del governo regionale di centrodestra, a conclusione dell’iter legislativo che ha rivoluzionato la governance dei rifiuti in Abruzzo.