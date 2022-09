Elezioni, boom di voti per Fratelli d’Italia nella Marsica: “Primo partito in 35 comuni su 37”

Avezzano. È positivo il bilancio tracciato dalla vice coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Benedetta Fasciani, all’indomani delle elezioni politiche. Fasciani, che era la più giovane candidata di FdI alla Camera dei Deputati, dopo aver analizzato i voti dei singoli comuni marsicani ha deciso di rivolgere un primo grazie ai tanti che hanno scelto di sostenere il partito di Giorgia Meloni risultato il più votato in Italia, in Abruzzo e nella Marsica.

“Avevamo il chiaro sentore che in molti nel segreto delle urne avrebbero scelto Fratelli d’Italia ma un risultato così importante ci ha veramente gratificato per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio”, ha commentato la vice coordinatrice provinciale del partito, “su 37 comuni della Marsica solo in due il Partito democratico per poche decine di voti è riuscito a superarci. Nel resto Fratelli d’Italia è risultato primo partito anche con percentuali bulgare”.

Fasciani va orgogliosa del risultato ottenuto a Celano “Comune superiore a 10mila abitanti dove FdI ha ottenuto il 34,44% alla Camera e 34,60% al Senato. Ottimo anche il risultato ottenuto a Trasacco, Magliano de’ Marsi, Ovindoli, Civitella Roveto, Castellafiume e Scurcola Marsicana dove si è superato il 40%, ma anche Tagliacozzo, San Benedetto dei Marsi, Pescina, Carsoli e Cappadocia il risultato è stato eccellente. Rispetto al dato regionale la Marsica ha ottenuto il 10 e in alcuni casi anche il 20% in più.

Anche a Luco dei Marsi, paese del candidato al Senato del Pd, Michele Fina, FdI è riuscita a superare abbondantemente il Pd ottenendo il 34,85% al Senato e il 35,55 % alla Camera. Questo è frutto di un lavoro certosino svolto ogni giorno da Fratelli d’Italia al fianco delle amministrazioni. Un confronto quotidiano, un sostegno costante che alla fine ha premiato”.

Secondo la vice coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia a premiare il partito nella Marsica è stata proprio la fiducia che le amministrazioni, e quindi la popolazione, hanno maturato negli anni. “Amministrazioni locali, Provincia e Regione viaggiano chiaramente di pari passo”, ha concluso Fasciani, “e le continue risposte che gli enti, a partire dall’amministrazione regionale a guida Marsilio, danno alle comunità non lasciandole mai sole hanno dato i loro frutti alle urne. Sono certa che questo è solo l’inizio, con i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato riusciremo a portare le istanze degli abruzzesi e dei marsicani anche a Roma cercando di colmare quelle lacune formatesi in anni a causa dell’assenza di interlocutori validi. Sono certa che il Senatore Guido Liris sarà garante degli interessi dell’intera provincia dell’Aquila e dell’Abruzzo”.