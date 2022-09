Elezioni, Benedetta Fasciani (Fd’I) torna nella sua Tagliacozzo per incontrare amici e sostenitori

Tagliacozzo. Tutto pronto a Tagliacozzo per l’incontro di domani pomeriggio organizzato da Benedetta Fasciani, candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni del 25 settembre prossimo. Fasciani, che è la più giovane candidata di Fratelli D’Italia in tutta la Nazione, ha voluto fortemente fare una tappa del suo tour in giro per l’Abruzzo a Tagliacozzo, sua città natale.

“È un onore, oltre che un orgoglio, poter incontrare amici e sostenitori nella mia Tagliacozzo”, ha spiegato Fasciani, “ho avuto modo di potermi confrontare con i tanti che ho incrociato durante il volantinaggio dei giorni scorsi e ho trovato un clima di confronto molto costruttivo. L’appuntamento di domani sarà l’occasione per spiegare a quanti interverranno il progetto di Fratelli d’Italia per risollevare questo Paese e quello che il nostro partito continuerà a fare per l’Abruzzo e in particolare per la Marsica”.

L’appuntamento è nella sala banchetti del ristorante “La Vecchia Posta” di Tagliacozzo a partire dalle 18.