Elezioni Avezzano, Cna Marsica ringrazia e saluta il Commissario Mauro Passerotti

Avezzano. Francesco D’Amore, presidente della Cna di Avezzano, rivolge un ringraziamento al Commissario straordinario Mauro Passerotti , “cui va riconosciuto il merito di aver svolto un compito, non certo facile, traghettando Avezzano fuori dalla fase di commissariamento che ha avuto inizio dal Giugno 2019. Un sentito ringraziamento per come sono state condotte non solo tutte le attività di ordinaria amministrazione, ma anche eventi straordinari, mi riferisco ai momenti più delicati

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con l’ascolto attento di tutte le istanze e i bisogni delle associazioni di categoria che rappresentiamo io e i miei colleghi.”

“Una gestione commissariale”, continua Fabrizio Belisari, direttore della Cna Marsicana, “che si è

contraddistinta per aver fatto sentire la propria costante presenza al fianco di categorie duramente colpite da un’emergenza sanitaria ed economica al tempo stesso; ritorna subito alla mente il protocollo d’intesa siglato tra il Commissario straordinario e il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, per dare piena operatività alla istituzione dello “Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego” grazie all’individuazione di un fondo per dare ristoro alle categorie più duramente colpite dalla pandemia . Piuttosto che la soluzione definitiva di problematiche, quali il riposizionamento del mercato del Sabato, di cui peraltro la Cna è aggiudicatrice da novembre 2019 del bando per tutta l’organizzazione e le attività di coordinamento; problematiche che da troppo tempo caratterizzavano le dinamiche amministrative della nostra città. Risposte concrete e immediate da dare a delle categorie, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese in generale, professionisti, che, soprattutto in questo delicato momento storico, non possono permettersi lungaggini, piuttosto che un’amministrazione poco attenta ai propri bisogni”.

“Auspichiamo, pertanto”, conclude Belisari, “che la neo amministrazione comunale che si insedierà da qui a qualche giorno, continui nella direzione che da sempre chiediamo, ovvero di ascolto, di confronto e di “fare insieme” alle associazioni di categoria. I dirigenti della Cna di Avezzano, tramite il presidente ed il direttore, rivolgono un sentito augurio ai primi cittadini già eletti o riconfermati in alcuni comuni della Marsica, ribadendo la massima disponibilità da parte dell’associazione a collaborare e lavorare insieme su progetti e strategie inerenti il tessuto imprenditoriale del nostro territorio.