Elezioni Avezzano, Belisari (Cna): lavorare insieme alla futura amministrazione per il bene della città e imprese

Avezzano. “Dopo la pausa di Ferragosto è ben delineato lo scenario che vede protagonisti i 6 candidati alla carica di Sindaco della Città di Avezzano per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. “La Cna di Avezzano esprime il proprio apprezzamento”, e lo fa per il tramite di Fabrizio Belisari direttore dell’Associazione, “per i toni in cui si sta svolgendo la campagna elettorale e per le tematiche che i singoli candidati stanno portando avanti con i rappresentanti delle rispettive liste”.

“È ciò che merita la nostra città”, continua sul punto Belisari,” soprattutto in considerazione di questo delicatissimo periodo in cui i nostri rappresentanti politici hanno il dovere di trovare il giusto equilibrio tra situazione sanitaria e panorama economico nel quale muoversi; peraltro è quanto chiedono le imprese che la Cna rappresenta e quegli stessi imprenditori che, coscientemente, richiamano tutti noi al buon senso comportamentale onde evitare ulteriori restrizioni”.

“Pertanto ciò che chiediamo ai nostri futuri rappresentanti politici, conclude Belisari, è che Avezzano diventi il fiore all’occhiello sia in questo “particolare” periodo, sia nel lungo termine, per assurgere ad un ruolo di città protagonista dell’Abruzzo interno. Sin da ora, nel rinnovare il nostro in bocca al lupo a tutti i candidati, diamo la nostra disponibilità all’ascolto dei singoli punti programmatici per dare il giusto spazio alle istanze e ai bisogni di un tessuto imprenditoriale locale che oggi più che mai va sostenuto dalla classe politica”, conclude Fabrizio Belisari.