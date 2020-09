Elezioni Avezzano, Babbo potrebbe presentare ricorso. I vertici del Pd: non è finita

Avezzano. Il centrosinistra che, con il candidato sindaco Mario Babbo, ha sfiorato il ballottaggio alle elezioni Avezzano ottenendo il 21,06 % per 4.940 preferenze, a favore del candidato sindaco del centrodestra, Tiziano Genovesi (22,18 per cento e 5.204 preferenze), potrebbe presentare ricorso. Lo hanno fatto intendere in una conferenza stampa all’Aquila i vertici regionali del Pd con il segretario Michele Fina, il presidente Manola Di Pasquale, e il capogruppo in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

Fina, che è originario del comune marsicano di Luco dei Marsi parla di “scomposizione molto articolata”, annunciando il ricorso di Mario Babbo. “Il Pd qui si è rigenerato attraverso un percorso molto bello, e anche qui la Lega solo l’anno scorso era al 38 per cento, mentre adesso il candidato sindaco Genovesi, con Lega, FdI e due liste di centro, arriva appena al 20. La partita non è chiusa”, ha detto Fina facendo riferimento “alle certezze ancora da acquisire sul risultato, ma anche a un percorso che prosegue, “assieme a Babbo decideremo il da farsi se non dovesse toccare a lui andare al ballottaggio”.