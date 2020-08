Elezioni, appello della Meloni: il centrodestra ad Avezzano deve correre unito

Avezzano. Arriva direttamente da Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d’Italia, l’appello all’unità del centrodestra in vista delle elezioni comunali di Avezzano. Con la Lega schierata da un lato, Forza Italia dall’altro e Fratelli d’Italia alle prese con la composizione della lista che con tutta probabilità sosterrà Genovesi, il centrodestra si presenta frastagliato e lo scenario secondo la Meloni non è dei migliori.

C’è bisogno di unità per riuscire a conquistare lo scranno comunale e per questo ieri dall’Aquila dove era in visita ha lanciato l’appello alle forze del territorio chiedendo di ricompattarsi in vista del voto autunnale. Se le forze di centrodestra viaggeranno unite – mettendo quindi da parte coalizioni già in essere – la partita sarà tutta la giocare.

“Il centrodestra è una coalizione frizzante, come tutte le cose vive”, ha commentato la Meloni, “ma sicuramente è una coalizione che marcia compatta quando è necessario. Così è accaduto anche qui e così accadrà anche in futuro. Penso alle prossime amministrative, penso al Comune di Avezzano”.