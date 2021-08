Elezioni amministrative 2021: anche Scurcola Marsicana e San Vincenzo chiamati alle urne

Scurcola Marsicana. Sono due i Comuni marsicani commissariati che saranno chiamati per forza di cose ad eleggere i loro nuovi amministratori prima del tempo. Si tratta di Scurcola Marsicana dove a febbraio scorso il sindaco in carica, Maria Olimpia Morgante, è stata sfiduciata dall’opposizione e da parte della maggioranza e di San Vincenzo Valle Roveto dove il primo cittadino, Giulio Lancia, a metà luglio ha rassegnato le dimissioni facendo di fatto cadere l’amministrazione.

A Scurcola Marsicana, dove attualmente il Comune è amministrato dal commissario prefettizio Maria Cristina Di Stefano, per il momento ci sono due candidati in corsa per la carica di sindaco: si tratta di Nicolino De Simone, già consigliere di opposizione, e Assunta Di Marco, ex capo della polizia locale.

A San Vincenzo Valle Roveto, invece, il Comune ora è in mano al vice prefetto aggiunto Giovanni Todini. In paese c’è fermento in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre, ma per il momento non c’è nulla di ufficiale se non che parte della maggioranza uscente sta formando una squadra per portare avanti il lavoro svolto e a giorni verrà svelato il nome del capolista.