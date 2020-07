Elezioni, a Pescina toto scommesse sui candidati sindaco. A Carsoli si profila una corsa a tre

Pescina. Si intensificano in questi giorni gli incontri tra le varie compagini politiche in vista della chiamata alle urne che, con tutta probabilità, si dovrebbe tenere il 20 e 21 settembre. Non è stato ancora sciolto il nodo sul nome del candidato sindaco a Pescina dove i responsabili dei partiti della coalizione di destra, Cecilia Marino per la Lega, Mirco Zauri per Fratelli d’Italia e Maurizio Radichetti per Forza Italia, hanno annunciato di voler correre uniti nella prossima tornata elettorale.

Niente capolista ancora per l’opposta fazione che potrebbe puntare sull’ex Gregorio Toccarelli, sul vice Tiziano Iulianella o sul presidente del consiglio, Alfonsino Scamolla, dal momento che il sindaco in carica Stefano Iulianella ha più volte espresso la volontà di non voler scendere di nuovo in campo.

A Carsoli si è sfilato dalla competizione Daniele Imperiale. Già assessore al bilancio e attuale consigliere dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo ha deciso di fare un paso indietro “per senso di responsabilità” dopo aver annunciato solo qualche mese fa un alleanza tra il suo gruppo e quello che fa capo a Gianpaolo Lugini. Si preannuncia, quindi, una sfida elettorale a tre con Lugini, l’attuale primo cittadino, Velia Nazzarro, e l’ex Domenico D’Antonio.