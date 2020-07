Elezioni, a Collelongo e Collarmele Salucci e Mostacci in cerca della riconferma

Collelongo. Manca meno di un mese alla presentazione delle liste e negli 11 comuni marsicani al voto si lavora per preparare le squadre. A Collelongo è certa la ricandidatura del sindaco Rosanna Salucci. Il primo cittadino in carica sta rinnovando buona parte della sua squadra in vista del voto. Si tornerà nei seggi elettorali anche a Rocca di Botte.

Nel Comune a confine tra l’Abruzzo e il Lazio il primo cittadino attualmente in carica, Fernando Marzolini, ha deciso di riprovarci e di costruire una squadra, con componenti dell’attuale amministrazione e nuovi volti per dare continuità al progetto per la riqualificazione del borgo autentico.

Ha già sciolto le riserve anche il sindaco in carica di Collarmele, Tonino Mostacci. Il membro del consiglio di sorveglianza del Consorzio acquedottistico marsicano tenterà come i suoi colleghi di essere riconfermato con un gruppo parzialmente rinnovato.