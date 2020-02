Elezioni a Celano, la Lega rompe il silenzio e detta le condizioni per il tavolo del centrodestra

Celano. La Lega detta le regole per il tavolo del centrodestra. Il coordinatore cittadino, Andrea Rosa, ha rotto il silenzio e ha annunciato quali saranno le condizioni per formare una lista insieme al partito di Matteo Salvini.

“A Celano la Lega è pronta a scendere in campo e a confrontarsi con le altre realtà politiche cittadine”, spiega Andrea Rosa, “è giunto il momento di dare seguito alla fiducia espressa dagli elettori che, nelle ultime tornate elettorali, ne hanno fatto il partito più votato. Pronte le proposte programmatiche da discutere e da condividere con partiti, gruppi civici, e con chiunque dimostri interesse per Celano ad un ‘radicale cambiamento’ e rinnovamento del governo della città”.

“In questi giorni dagli articoli apparsi online e sulla stampa sono state fatte ‘congetture’ volte a carpire la posizione della Lega”, sottolinea il coordinatore cittadino, “lasciando chiaramente intendere come ‘determinante’ la posizione che assumerà nella prossima tornata elettorale. Da segretario cittadino mi corre l’obbligo chiarire alcuni aspetti. Dal 2016 rappresento in ambito locale la Lega che in questi anni, si è strutturata in tutto il territorio abruzzese divenendo, come noto, il maggiore azionista del governo regionale, ed ho sempre anteposto a qualsiasi scelta, la discussione con il partito”.

“Ma questo non significa abdicare alla volontà dei ‘vertici’ come hanno insinuato alcuni delatori”, prosegue, “anzi il contrario, partecipare con loro l’indirizzo ‘non del singolo’ ma di un intero gruppo di sostenitori. Quindi ribadisco in termini chiari ed univoci che allo stato la Lega non ha preso accordi con nessuno, ma siamo disponibili e ci faremo promotori di un dialogo franco e senza preclusioni con quanti vogliono non le poltrone ma una buona e limpida gestione amministrativa della nostra amata Celano. Nelle prossime ore”, conclude Rosa, “sarà mia cura definire con gli interlocutori tempi e modalità”.