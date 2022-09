Elezioni, a Celano Fdi è il primo partito (con il 34%): percentuale più alta tra tutte le città abruzzesi

Celano. Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano sono appena passate e i risultati definitivi emersi dalle urne sono emblematici di un certo andamento. E’ tempo di bilanci e i numeri parlano chiaro. A Celano Fratelli d’Italia ha raggiunto la percentuale più alta di consenso tra le città sopra i 10.000 abitanti dell’intero Abruzzo: 34,6%. Un risultato straordinario, storico, che unito al 57,9% di tutta la coalizione di centro-destra rappresenta anche un valido e importante termometro politico sull’operato dell’Amministrazione Comunale.

“Il responso percentuale positivo ed importante delle elezioni per FDI è evidente non solo per Celano, ma per l’intera Marsica, il che dimostra il buon operato di tutti i sindaci ed amministratori che ne fanno parte. Guai però a sedersi sugli allori, ad impoltronirsi, o peggio a vantarsi del risultato – commenta il Sindaco Settimio Santilli.

“Bisogna continuare a lavorare intensamente ed umilmente per il proprio territorio, ascoltando i cittadini quotidianamente e vivendo il tessuto sociale locale, perché nulla avviene per caso. La storia recente insegna che il panorama politico contemporaneo è talmente liquido e flebile che se non si hanno i piedi ben saldi a terra e si viene permeati dal delirio di onnipotenza, certe cifre scompaiono in un amen come una bolla di sapone sfiorata da un ago”.

“Per quanto riguarda il risultato straordinario conseguito a Celano, non è di certo dovuto al caso, ma al lavoro, alla serietà e all’impegno di un gruppo di amministratori che fin dal loro insediamento si sono prodigati per il bene della comunità. E la Città ha ripagato questo impegno già a partire dall’assemblea pubblica in pieno clima elettorale di pochi giorni fa, che ha visto una grande e splendida partecipazione popolare di cittadini che hanno gremito la sala dell’Auditorium “E.Fermi”.

“I prossimi mesi – continua il Sindaco Santilli – non saranno semplici per il nostro Paese, bisognerà prendere decisioni difficili, complicate, ma allo stesso tempo lungimiranti ed equilibrate con una visione politica ampia e condivisa per il bene dell’Italia. I celanesi hanno riposto una fiducia smisurata ed evidente sul centro-destra che ora va ripagata con lavoro, abnegazione, dedizione e soprattutto maturità politica.

Auguri dunque agli amici Parlamentari: Guido Quintino Liris, Fabio Roscani, Guerino Testa ed Etelwardo Sigismondi, persone serie, competenti e con l’esperienza e la capacità politica giusta per governare l’Italia. Sono convinto che non ci deluderanno e non tradiranno le aspettative e la fiducia che i celanesi gli hanno ampiamente dimostrato. Noi non potremo far altro dal territorio che essergli da pungolo e sostegno costante”.

“Un dato confortante inoltre è emerso da queste elezioni – aggiunge Santilli – ovvero l’avvicinamento di tanti giovani alla politica. Non si può che essere entusiasti di questa rinnovata passione da parte loro, pronti a dare un contributo per la crescita della propria terra, perché la politica è soprattutto apertura, confronto, pensiero e condivisione. E dunque grazie a tutti loro che hanno contribuito in maniera determinante a questa splendida vittoria.”

“Il ringraziamento più grande tuttavia – conclude il Sindaco Santilli – va ai celanesi per la fiducia accordataci per l’ennesima volta. A vincere è stata di nuovo la democrazia e la volontà popolare.”