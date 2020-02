Elezioni a Carsoli, Lugini lancia l’appello: stop ai personalismi, pensiamo al bene del paese

Carsoli. Gianpaolo Lugini apre la porta a nuove alleanze per il bene del paese e chiede di mettere da parte i personalismi. Ha lanciato un appello all’unità l’ex amministratore comunale in vista del rinnovo del consiglio comunale in agenda nella prossima primavera.

Lugini, geometra di centrodestra, ha voluto chiarire che “non è più il caso di andare avanti con i personalismi soprattutto se si vuole costruire una squadra in grado non solo di vincere le elezioni ma soprattutto di amministrare un paese. Il bene della nostra comunità deve prevalere su tutto”. Un’apertura, quindi, anche di carattere politico che sicuramente avrà delle ripercussioni sulla composizione delle liste.

“Sono pronto a dialogare con tutti”, ha concluso l’ex amministratore comunale, “perchè al di là dell’appartenenza politica in un comune come il nostro quello che conta sono le persone. Il nostro obiettivo è quello di dare un forte segnale di cambiamento a questa comunità, stiamo lavorando per questo”. Nei giorni scorsi tanti sono stati gli incontri e i confronti tra le varie compagini in campo per le prossime amministrative.

Lo stesso Lugini ha dialogato con diversi esponenti delle varie squadre in campo per Carsoli 2025 come per esempio l’ex sindaco, Domenico D’Antonio, che già da tempo sta lavorando per costruire una lista di matrice civica.