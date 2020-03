Elezioni a Carsoli, De Luca: sposeremo il progetto di lista civica che più ci rappresenta

Carsoli. “Siamo pronti a sposare il progetto di lista civica che più ci rappresenterà”. Rosa De Luca, consigliere comunale ed ex assessore al Sociale, insieme a un gruppo di persone a lei vicine, non farà mancare la presenza alle prossime elezioni comunali.

De Luca, che insieme a Mario Mazzetti e Pasquale Mattia, ha lasciato la maggioranza a seguito di alcune frizioni con il sindaco Velia Nazzarro, è stata la più votata alle ultime amministrative. “Abbiamo fondato il gruppo Pd per identificarci e distinguerci dalla maggioranza”, ha commentato, “proponendo delle iniziative e dei progetti per il nostro Comune. Presentammo addirittura un patto di fine mandato, che non venne preso in considerazione, con il quale proponevamo di amministrare in modo sereno gli ultimi mesi ponendo delle condizioni.

Per questo, dopo alcuni episodi sgradevoli, abbiamo deciso di abbandonare la maggioranza e sederci tra i banchi dell’opposizione”. In queste ultime settimane De Luca e la sua squadra stanno dialogando con varie forze in vista delle elezioni. “Saremo presenti alle elezioni con un gruppo”, ha concluso, “e sposeremo il progetto di lista civica che più ci rappresenta”.