Elezioni 2022, a Luco dei Marsi riconfermata la sindaca Marivera De Rosa

Luco dei Marsi. La sindaca uscente Marivera De Rosa riconquista la fascia tricolore. Con la sua “Luco nel cuore, per il bene comune” ha avuto la meglio su Antonello Gallese e Fiorenzo Ciocci imponendosi con oltre duemila voti. “Questo è un momento che mi ripaga di tanto, perché in questo risultato c’è dentro la fiducia della mia

Comunità, la consapevolezza che il lavoro svolto in questi anni, e costato tanto, è stato compreso e

apprezzato”, ha commentato la De Rosa, “è una grande emozione, abbiamo trepidato a lungo perché, benché avessimo lavorato con tenacia e continuità lungo tutto il quinquennio che si è chiuso, con umiltà e rispetto non abbiamo mai dato nulla per scontato.

Sono grata per questa fiducia confermatami ad amplissimo margine. Luco dei Marsi si conferma Comunità orgogliosa e indipendente, anche da certe vecchie logiche, tant’è che sono

risultate inefficaci anche talune ingerenze, disfattismi e trovate che pure non sono mancati, una Comunità

che ha saputo riconoscere il valore del lavoro che abbiamo iniziato e che sa guardare al futuro.

Ringrazio la mia Squadra, gli Amministratori uscenti e quelli che saranno: anche questo, abbiamo fatto in questi anni, trasmettere competenze e condividere capacità amministrativa e progettuale con i più giovani della

squadra, che oggi sapranno mettere a frutto quanto imparato e fare altrettanto. Grazie a ognuno di loro, a

tutti i candidati che, ricchi di valori, competenze, passione civica, hanno voluto raccogliere la sfida e

partecipare al progetto di Luco nel cuore, per il Bene Comune, e che saranno inclusi, tutti indistintamente,

nel percorso che andremo a fare. Ringrazio di cuore ognuno dei Cittadini che hanno voluto confermarci la fiducia: sarò, come è stato nel mio primo mandato, non la “Sindaca di questa o quella parte”, ma la Sindaca di tutti, la Sindaca di Luco”.

LUCO DEI MARSI

Lista – Luco nel cuore, per il bene comune 1.487 voti – 48,03%

Candidato sindaco – Marivera De Rosa *eletta sindaco

Claudia Angelucci 229*

Claudio Gallese 102*

Mauro Petricca 166*

Elisa Panella 194*

Silvia Marchi 380*

Giorgio Giovannone 504*

Benito Falbo 96

Daniela Gargaro 65

Edvige Erminia Di Giamberardino 45

Giuseppe Civitani 106*

Giulia Ciaffone 95

Emilio D’Eramo 124*

Lista – Luco nuova 1.103 – 35,63%

Candidato sindaco – Antonello Gallese*

Emilia Di Pasquale 117

Dante Marraccini 177*

Daniele Coccia 127

Giuseppina Di Giamberardino 174

Carmela Paris 113

Cristina Di Gianfilippo 100

Francesco Ceci 264*

Francesco Angelucci 151

Jolanda Giannella 164

Luigi Venditti 117

Assunta Patrizi 99

Manuela Micocci 109

Lista – Insieme per Luco 506 voti – 16,34%

Candidato sindaco – Fiorenzo Ciocci*

Salvatore Patierno 105

Dora De Renzis 102

Loreto Bianchi 62

Annamaria Paris 58

Carlo Bianchi 76

Manuela D’Ascanio 35

Enrica Bianchi 22

Cristian Martini 69

Francesco Fiorenzo Sarcinella 31

Flaviano Croce 26

Valentina Panella 120

Maurizio Cappelletti 27