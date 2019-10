Elezioni 2020, tuona Basile: gli ex amministratori facciano ammenda del danno che hanno fatto alla città

Avezzano.”Il Coordinamento Frazioni e Periferie, “Fuoricentro”, in riferimento alle elezioni 2020, dove gli ex amministratori dichiarano sì al civismo per la città, dovrebbero fare ammenda del danno che loro stessi hanno creato e fatto alla nostra città, dove il civismo ha sempre e tutti i giorni ricattato l’amministrazione precedente con la guida di De Angelis, e l’amministrazione di Di Pangrazio”. Questo il commento di Francesco Basile a seguito dell’incontro di ieri del centro servizi del volontariato, al quale hanno preso parte numerosi ex amministratori. Basile è il responsabile del Coordinamento Frazioni e Periferie di Avezzano, “Fuoricentro”.

“Il civismo” prosegue Basile “non è altro che la logica di chi si mette di traverso all’amministrazione per ottenere qualsiasi incarico, oppure qualsiasi tornaconto personale. Poi dichiarare di fare quattro liste, si torna ancora per far raggiungere qualche personaggio all’interno dell’amministrazione a fare ulteriori danni. Questo senso civico non ha proposto un programma serio per lo sviluppo della città, ma solo aleatori temi, ha dichiarato invece di fare quattro liste”.

“Signori, credo che il cittadino di Avezzano è ormai stanco di questo senso civico che esprime solo ricatti, per scopi personale” continua il coordinatore. “Noi del Coordinamento Frazioni e Periferie, “Fuoricentro” diciamo basta a questa logica, noi andremo a proporre un programma da inserire in un programma politico più ampio che abbracci tutti i problemi di tutta la città, dove tutti i cittadini sono uguali, tutte le attività meritano rispetto, dove tutte le frazioni abbiano il giusto risalto, dove il problema delle periferie di Avezzano è tornato a imporsi nel dibattito politico e disciplinare, nel tentativo di rispondere al disagio che caratterizza queste aree. Non è che dichiarando un grande numero di liste che possano convincere il cittadino a votare, non fanno paura” conclude Basile.