Elena Carusi scende in campo per le regionali

Celano. Arrivano numerosi gli attestati di stima da parte dei cittadini di Trasacco, orgogliosi di sostenere la Dott.ssa Elena Carusi, consigliere di opposizione al Municipio di Trasacco, candidata alle prossime elezioni Regionali.

La Dott.ssa Carusi, persona di indiscussa onorabilità personale, familiare e professionale si candida come Consigliere regionale nella lista UDC_IDEA_DC.

Nata ad Avezzano (Aq) il 05/04/1960, laureata in medicina e attualmente dirigente dell’Inail, la Carusi è stata tra le donne più votate nelle ultime elezioni amministrative di Trasacco portando a casa ben 550 voti! In occasione delle prossime festività di Sant’Antonio del 16 e 17 gennaio, ricorrenza molto sentita in Paese, incontrerà i cittadini di Trasacco . Sarà occasione di confronto in vista della prossima tornata elettorale che i sondaggi la vedono in forte ascesa.

La Dott.ssa Carusi dichiara che: “ il suo impegno per il territorio verrà svolto, nel rispetto dei principi democratici, a favore della collettività tutta, purtroppo ormai abituata ad assistere alla strumentalizzazione del bene e della cosa pubblica”.