El Grillobook, il sogno dei giovani marsicani Alessandro e Simona su un bus per le strade del Messico

Tagliacozzo. Il loro sogno è diventato realtà. Due giovani marsicani, Simona Fantauzzi e Alessandro Parente di Tagliacozzo , hanno percorso, su un bus per le strade del Messico, più di 10.000 miglia, in 3 anni, visitando 15 stati, scattando 25.000 foto digitali e 500 ritratti al collodio umido per raccontare attraverso degli scatti uno dei paesi più ricchi al mondo per diversità culturale.

Dalla loro esperienza nasce così “El Grillobook”, un reportage sulle differenze culturali del Messico, sulle loro lotte, sui loro insegnamenti, ritratto con la tecnica del collodio umido.

“Quattro anni fa partivamo con l’idea di comprare un autobus negli USA e viaggiare per tutto il Messico per conoscerne le diversità. Sono stati anni intensi e ricchi di esperienze”, raccontano i due ragazzi su Facebook, “in cui questo paese surreale ha saputo veramente sorprenderci, ma un viaggio non sempre è spensierato, abbiamo passato anche i nostri momenti difficili. Ma ecco qui, finalmente il libro che progettavamo sin dall’inizio è pronto. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti nelle peripezie del Grillo”.

“Un viaggio autofinanziato al 100%“, raccontano Simona e Alessandro, “ora però abbiamo bisogno del vostro aiuto per stampare il libro e per poter continuare il nostro progetto. Le storie che abbiamo raccontato meritano la stampa, sostenete il nostro progetto: condivideteci e comprate El Grillobook”. Ecco il link dove poter acquistare il libro: https://www.kickstarter.com/projects/1623359759/el-grillo-book-the-journey-of-a-photo-studio-bus-i