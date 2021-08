Educazione e ambiente: prosegue la campagna di sensibilizzazione sull’orso bruno marsicano

Collarmele. Prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione ed informazione “E se incontro un orso cosa faccio?” di Ambiente e/è Vita Abruzzo sui comportamenti da adottare in caso di avvistamento dell’orso bruno marsicano rivolta ai bambini.

Dopo Fallo, Raiano, Villalago,Goriano Sicoli, Rocca San Giovanni è la volta di Collarmele il prossimo 12 Agosto presso il Parco giochi comunale a partire dalle 17.30. Evento organizzato in collaborazione con il Parco Sirente Velino e l'Amministrazione comunale di Collarmele."Le diverse occasioni di confronto e di sensibilizzazione hanno finora fatto registrare l'adesione di oltre 300 bambini–ha dichiaratola Direttrice scientifica di Ambiente e/è Vita Silvia Di Paolo–ma soprattutto hanno certificato la validità del metodo educativo basato su di un "alto contenuto di gioco" e di esperienzialità diretta con il mondo dell'orso. Vale la pena specificare che, sia pur in modo ludico ed in outdoor, non sono mancati momenti di confronto sulla natura delle specie, sulle sue abitudini, sui suoi comportamenti e sulla centralità che riveste la figura dell'orso nelle tradizioni locali e nella cultura mondiale"."Un contatto, quello con i bambini, che si è, inoltre caratterizzato, per il clima di assoluta complicità e di partecipazione che ha indubbiamente favorito la comprensione del fenomeno legato all' erratismo del plantigrado più famoso al mondo e simbolo del Ns Abruzzo–ha proseguito la Di Paolo che ha aggiunto –Ora è la volta di Collarmele, luogo nel quale laspecie ha fatto visita nel recente passato, che apre un periodo di confronto anche nei comuni della Marsica al fine di diffondere sull'intero territorio regionale e nelle aree di maggiore sensibilità, il messaggio positivo che "vivere" insieme all'orso non solo è possibile, ma cherappresenta un' esperienza straordinaria ed un'opportunità persentirsi in contatto con questa magnifica unicità della Ns Regione"."Un lavoro di informazione e sensibilizzazione–ha dichiarato la Coordinatrice–che non sarebbe stato possibile senza lacollaborazione del Parco Sirente Velino, e segnatamente del Presidente Francesco D'Amore e del Direttore Igino Chiuchiarelli e senza la sensibilità e le sinergie di molte Amministrazioni Comunale fra le quale desideriamo evidenziare quella di Collarmele guidatadal Sindaco Antonio Mostacci. L'evento avrà luogo presso il Parco giochi comunale il prossimo 12 agosto dalle ore 17.30 e si caratterizzerà per un colloquio e scambio di opinione con i partecipanti per aprire un confronto sulla Loro percezione dell'orso e su come "instaurare" una convivenza costruttiva. La metodologia utilizzata si declinerà in un continuo alternarsi fra gioco e discussione sui comportamenti da adottare in caso di avvistamento e sulla conoscenza delle abitudini e le caratteristichedel plantigrado attraverso raccontilegati alle tradizioni locali ed alla centralità del plantigrado nelle culture locali e del Mondo". "Un laboratorio, quindi, partecipato, flessibile e costruito–ha affermato la Direttrice nel concludere–in divenire sulla base anche delle percezioni e delle conoscenze dei piccoli costruttori di futuro quali Noi Ambiente e/è Vita Abruzzo OnlusAmbiente e/è Vita Abruzzo Onlus siamo soliti chiamare i bambini partecipanti." Un altro appuntamento ed un'altra possibilità di crescere e vivere insieme le emozioni.