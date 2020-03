Educare non vuol dire addestrare: incontro formativo per genitori, insegnanti e psicologi

Avezzano. Crescere bambini educati e responsabili: un compito non privo di difficoltà. Le relazioni che vedono impegnati gli adulti con i più piccoli nei vari ambiti quotidiani rivelano qualche complessità. Per questo è efficace confrontarsi con esperti in grado di consigliare atteggiamenti opportuni, capaci di apportare miglioramenti nei diversi legami che si instaurano.

È questo l’obiettivo di “Educare non vuol dire addestrare“. Un seminario di 2 ore, organizzato dall’associazione culturale e formativa l’Intervallo doposcuola 2.0, in cui si affronteranno le seguenti tematiche: educazione come stimolazione di funzioni mentali; razionalità ed emozionalità, elementi complementari al fine educativo; differenze cognitive bambino-bambina.

Sarà una psicoterapeuta di Viterbo, la dottoressa Cristina Persegani, ad accompagnare genitori, insegnanti, psicologi ed educatori in questo percorso. L’evento si terrà sabato 14 marzo, alle ore 15, nei locali dell’Intervallo Doposcuola 2.0 in via Avezzano 8, Cappelle dei Marsi. Il costo è di 20 euro.

Per maggiori info e prenotazioni: 3392117474 o [email protected]