Edoardo Bennato parte da Avezzano con il nuovo tour, tre ore live di pura energia rock & blues con la B Band

Avezzano. Nel 2020 si festeggiano i 40 anni del leggendario “Solo solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, primo in Italia, a riempire gli stadi con i suoi concerti. E ancora oggi Edoardo continua a dire quello che gli va con i testi delle nuove canzoni, come “Ho fatto un selfie”, tormentone dell’estate appena trascorsa, o sul palco, durante i suoi live che sfiorano sempre le tre ore di pura energia.

E con grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico, è nato il nuovo progetto live “Rockin’ with Peter Pan on Tour 2020”, un tour tra marzo ed aprile del 2020 nei teatri più prestigiosi d’Italia.

Un concerto ad alto contenuto rock & blues: dai brani dall’album “Solo solo canzonette” ai grandi classici di Bennato.

On stage la B Band, la formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Gennaro Porcelli alle chitarre, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria. E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

Bennato inizierà il suo tour proprio ad Avezzano, il 6 e 7 marzo, con un concerto imperdibile al Teatro dei Marsi.

I biglietti hanno un costo di 38 euro per il primo settore, 33 secondo settore e 28 terzo settore. Nel terzo settore sarà previsto un biglietto ridotto di 23 euro per gli studenti under 25. Prevendite disponibili al botteghino del punto informativo di Avezzano, dal lunedì al sabato dalle 18 alle 19.30. Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti Sisal telefonando ai numeri 06/0406-329/9283147 – 392/0482900, o comprali online all’indirizzo www.dailyticket.it