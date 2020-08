Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, firmato decreto per adeguamento a norme anti Covid-19

Avezzano. Firmato questa mattina dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il decreto per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa in materia di emergenza Covid-19 in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione al fine di garantire, nelle date stabilite, il rientro degli studenti nei plessi scolastici. Questi in dettaglio gli edifici interessati e gli stanziamenti omnicomprensivi:

– Istituto B. Croce (2 lotto) Avezzano € 47.985,12

– IIS “A. Serpieri”

Liceo Artistico “V. Bellisario”

Istituto “B. Croce” (1 lotto) Avezzano € 92.614,60

– I.I.S. “G. Gallilei” Avezzano € 90.448,15

– I.T.G. “O. Colecchi” L’Aquila € 87.018,48

– I.P.S.I.A.SA.R. L’Aquila € 68.000,00

– Liceo “G.B. Vico” Sulmona € 39.848,00

– Liceo artistico “G. Mazara” Sulmona € 43.493,00

– I.P.S.A.A. “Serpieri” Castel di Sangro € 12.558,00

per un totale generale pari a € 494.711,35.

Inoltre, con fondi propri dell’amministrazione, sono stati stanziati € 52.000 euro per l’I.I.S. “A. D’Osta” del capoluogo e ulteriori 37.000 euro sul I.P.S.I.A.SA.R. dell’Aquila. Inoltre la Provincia dell’Aquila ha risposto ad un bando del MIUR per la richiesta della realizzazione di una struttura prefabbricata, per un importo di € 700.000, a servizio dei licei “Cotugno” da posizionare nel plesso di “Colle Sapone” all’Aquila.

Soddisfazione, per il provvedimento adottato, è stata espressa dai consiglieri delegati all’edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi, Gianluca Alfonsi e Andrea Ramunno. “Lavoriamo alacremente per cercare idonee ed efficaci soluzioni per garantire il rientro a scuola degli studenti in piena sicurezza”, dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso,”osservando tutte le disposizioni governative, senza nascondere le difficoltà di attuare tutti i dispositivi in un tempo e con risorse limitate. In ogni caso, rimane costantemente aperto un tavolo istituzionale tra la Provincia, Regione e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per affrontare tutte le problematiche dell’emergenza sanitaria da Corona Virus e gli interventi, sopra menzionati, sono stati pienamente condivisi con i Dirigenti Scolastici delle varie aree”.