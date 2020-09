Economia e Covid-19, convegno domani ad Avezzano con il senatore Bagnai e il candidato sindaco Genovesi

Avezzano. Fare il punto sullo scenario economico nazionale con un approfondimento sulle risorse comunitarie previste per contrastare la crisi economica innescata dalla pandemia del coronavirus, con particolare riferimento alle ricadute per Avezzano e per la Marsica: è il focus del dibattito che domani nel capoluogo marsicano vedrà protagonista il senatore della Lega Alberto Bagnai, noto e stimato economista, componente della Commissione Permanente Finanze e Tesoro, nonché responsabile economico nazionale dei salviniani.

L’appuntamento è alle 18 nella sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di Avezzano, Tiziano Genovesi. Il 40enne imprenditore, segretario provinciale della Lega in provincia dell’Aquila, sarà al fianco del senatore Bagnai. All’evento sono stati invitati a partecipare professionisti, commercianti ed imprenditori del territorio.

“Quello che avevamo annunciato ai cittadini nella campagna elettorale lo stiamo già mettendo in pratica nel ballottaggio, affrontare le problematiche sociali ed economiche potendo contare sul collegamento con la Regione, lo Stato e l’Unione Europea, una opportunità che non ha il mio avversario politico Di Pangrazio, a capo di una accozzaglia di liste civiche che nascono e muoiono ad Avezzano”, spiega Genovesi. “Il dibattito con il senatore Bagnai, esperto e stimato economista, servirà per comprendere quando e come le risorse messe a disposizione potranno essere utili per Avezzano e quali potranno essere i progetti locali su cui puntare. Le associazioni di categoria della città, recentemente unitesi per formulare proposte unitarie alla politica locale, avranno l’occasione di ascoltare cosa potrà aspettarsi il territorio dai piani nazionali e europei in fase di approntamento per vincere la crisi attuale”, conclude il 40enne imprenditore”.