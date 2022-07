Economia Digitale, incontro dibattito ad Ortucchio con De Laurentiis, Legnini, Taraborrelli, Monfredini, Pacitti

Ortucchio. Sabato 9 luglio dalle ore 18 nel cortile del Castello di Ortucchio si svolgerà l’incontro dibattito sul tema della digitalizzazione. Rodolfo De Laurentiis, autore del volume “Economia Digitale. Una regolamentazione da innovare”, presenterà il suo lavoro aprendo la discussione sul tema della transizione digitale.

Ad animare il dibattito raccontando lo stato dell’arte in relazione alle attività di impresa e sostegno del territorio si alterneranno Angelo Mario Taraborrelli, già direttore generale ENI, docente energy and environmental policies presso la LUISS Guido Carli, Roberto Monfredini, general manager Euroconic e rappresentante piccola industria Confindustria l’Aquila; Paolo Pacitti, direttore Tgr Abruzzo e Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione. Modera l’evento la giornalista Emma Evangelista. In apertura della manifestazione porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Ortucchio, Raffaele Favoriti, il sindaco di Lecce dei Marsi, Augusto Barile e il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi.