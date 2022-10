Ecologisti lanciano la zuppa di pomodoro contro il quadro “I Girasoli” di Van Gogh

L’Aquila. Militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio “Just Stop Oil” hanno lanciato un liquido, una zuppa commestibile secondo le prime informazione, contro la famosa opera di Vincent Van Gogh, “I Girasoli”, esposta alla National Gallery di Londra. Lo riportano i media britannici.

La campagna “Just Stop Oil”, lanciata contro i passi indietro nella politica sull’emergenza climatica imputati al governo Tory di Liz Truss, è in corso nel Regno Unito da diversi giorni con azioni mordi e fuggi contro luoghi e trasporti pubblici da parte di drappelli di attivisti radicali. Le immagini del blitz alla National Gallery mostrano due giovanissime militanti in azione: entrate entrambe nel museo con indosso t-shirt bianche con la scritta “Just Stop Oil” (Fermiamo il petrolio ora) per lanciare poi il contenuto di due lattine di zuppa di pomodoro o di legumi – apparentemente – contro il quadro di Van Gogh. E incollarsi quindi al muro con una mano ciascuna, sotto l’opera imbrattata, in modo da farsi riprendere sorridenti, con le confezioni di ministra aperte rette nell’altra mano. I Girasoli della National Gallery sono una delle cinque versioni dello stesso tema dipinte dal grande artista olandese e la tela londinese ha un valore stimato di 80 milioni di euro.