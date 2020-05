Ecobonus e sisma bonus, il Pd di Avezzano spiega con D’Alfonso e Pezzopane come ottenerli

Avezzano. Ecobonus e sisma bonus, come ottenerli? Lo spiegherà oggi il circolo del Pd di Avezzano che ha organizzato una teleconferenza sul tema degli ecoincentivi relativi al nuovo decreto legge Rilancio. Si parlerà in particolar modo dell’Ecobonus e sisma bonus, due importati strumenti per il rilancio del settore edile.

Sotto il coordinamento di Giuseppe Di Pangrazio, ex presidente del consiglio regionale, gli iscritti ed eventuali professionisti interessati, saranno collegati alla conferenza on line con il senatore Luciano D’Alfonso (componente della Commissione Finanza) e l’onorevole Stefania Pezzopane (componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici).

“Su un totale di circa 8000 comuni in Italia (7982) solo 146 hanno un numero di abitanti maggiore di 50000”, hanno spiegato il segretario del circolo Pd Giovanni Ceglie e il coordinatore Giuseppe Di Pangrazio, “le grandi città ed aree metropolitane è vero raggruppano un elevato numero di abitanti ma è difficile pensare che i milioni di cittadini ivi concentrati possano utilizzare il mezzo green incentivato come mezzo di trasporto per raggiungere posti di lavoro distanti spesso decine di Km o utilizzarlo per lo shopping nei grandi centri commerciali, spesso ubicati nelle periferie delle città.

Se invece pensiamo a fare un ragionamento circostanziato e dare a tutti i comuni medi e piccoli, che sono la maggioranza, ma soprattutto a quelli montani caratterizzati da un sistema territoriale fragile ed economicamente più debole, dove le distanze da percorrere non sono proibitive e la dimensione umana di questi centri è predisposta all’uso dei mezzi green, allora potremmo pensare di trovare risorse e pratiche che siano di supporto anche a loro mediante un’ economia sostenibile ed ecocompatibile che tuteli, mediante questi incentivi, le economie e l’ambiente in cui sono presenti”.