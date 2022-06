Ecco Tonale, il nuovo Suv di Alfa Romeo pronto a conquistare il mercato [Video]

Avezzano. Un evento in contemporanea in tutti i concessionari Alfa Romeo d’Italia per presentare Tonale. Così ieri pomeriggio è stato presentato il nuovo C-suv italiano che si potrà ammirare fin da subito nei concessionari del “Biscione”. Anche la concessionaria Sterpetti Augusto & C di Avezzano ha creato un vero e proprio evento per presentare questo nuovo modello di Alfa Romeo dalla bellezza funzionale dove sono stati coniugati un design che sintetizza ed esalta le caratteristiche estetiche del dna di Alfa il design italiano reinterpretato in chiave moderna e funzionale.

Nell’appuntamento organizzato dalla concessionaria di via XX Settembre in molti hanno avuto la possibilità non solo di ammirare il nuovo Suv ma anche di provarlo in strada. Grazie ai driver messi a disposizione dalla concessionaria Sterpetti Augusto & C di Avezzano tutti hanno avuto la possibilità di testare direttamente sulla strada Tonale e di toccare con mano l’eleganza e l’esclusività dei materiali utilizzati

Per ora le motorizzazioni ordinabili sono due, entrambe 1.500 turbo a benzina con elettrificazione leggera a 48V che permette di muoversi a batteria in manovra e quando si è in coda. La variante più sofisticate del motore, con turbo a geometria variabile, ha invece 160 CV. C’è poi Tonale lancio, chiamata Speciale e riservata ai primissimi clienti da ammirare e provare già nei prossimi giorni alla concessionaria Sterpetti. Ad accompagnare il lancio di Tonale anche un “Open Padel Cup”, appuntamento dal 20 al 26 giugno allo Sporting Cat di Avezzano organizzato dalla concessionaria Sterpetti.

