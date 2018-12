Ecco l’etichetta del vino del Serpieri, a realizzarla una ragazza della scuola media di Celano

Avezzano. Si è conclusa venerdì 14 dicembre la terza edizione del progetto “Alla Scoperta dei Tesori

di Gaia” che ha visto coinvolti numerosi alunni delle scuole medie del territorio in attività nei laboratori

del nostro Istituto. Punto focale del progetto è stata la partecipazione al Concorso “Vesti …il vino” che

prevedeva la realizzazione di un’etichetta da vino per un’edizione speciale di vini prodotti dall’Istituito

“Serpieri”, che “vestirà” il vino con cui l’Istituto Serpieri parteciperà al Concorso Nazionale “Bacco e

Minerva” bandito dal Miur al quale partecipano tutti gli Istituti tecnici e Professionali Agrari d’Italia.

Tantissime le etichette ricevute dalle scuole medie del territorio e difficile è stato il compito della

Commissione giudicatrice-come riferisce la Dirigente scolastica Prof.ssa Paola Angeloni, che ha

espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli alunni e docenti delle scuole medie. Al primo

posto si è classificata una studentessa dell’Istituto Onnicomprensivo “Tommaso da Celano” di Celano

Fernanda Tirabassi (IIIE) con un lavoro di alto valore artistico che colpisce l’occhio dell’osservatore

per la sua semplicità ed efficacia comunicativa. Al secondo posto Emma Cardarelli (IIB) dell’Istituto

“Vivenza-Giovanni XXIII” di Avezzano lavoro notevole per la grafica minuziosa e l’attenzione ai

particolari e all’essenzialità e l’eleganza dei colori scelti. Al terzo posto Francesca Di Paolo (IIIG)

dell’Istituto Comprensivo “Corradini-Pomilio” di Avezzano per lo stile e il rigore artistico utilizzati. Sono

state inoltre assegnate delle menzioni speciali per l’originalità dei lavori presentati ai seguenti alunni:

Rita Di Vito ( II D), Antonio Letta (IIE), Luciana Palumbo (IIIE) dell’Istituto Onnicomprensivo

“Tommaso da Celano” di Celano; Alessia Del Bello(2B) Istituto Comprensivo “Vivenza-Giovanni

XXIII”; Giorgia Giommo (IIIA) dell’Istituto Comprensivo “ Ignazio Silone” di Luco dei Marsi; Denise

Damiani, Giorgia Di Tana, Alessia Oddi (III B) dell’Istituto Comprensivo “Corradini-Pomilio”.

Al termine della cerimonia Tutte le classi intervenute, hanno partecipato con molto interesse alle attività

laboratoriali proposte dagli studenti dell’Istituto.