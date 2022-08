Ecco l’Estate Ovindolese 2022: nel cartellone eventi anche i The Kolors

Ovindoli. Mesi di preparativi e di lavoro ma ora è davvero tutto pronto. Per festeggiare San Sebastiano e per accogliere e intrattenere le migliaia di turisti che già stato animando il piccolo centro alle porte dell’Altopiano delle Rocche, Ovindoli.

Nel cuore del Parco Sirente Velino, la classe ’72 del paese, ha organizzato tanti appuntamenti per onorare i santi patroni e far divertire con tanti eventi gli ovindolesi ma non solo.

L’amministrazione comunale a guida del sindaco Angelo Ciminelli non ha lasciato nulla al caso e ha messo su un calendario eventi ricco di sorprese.

“Non possiamo certo nascondere I’impatto che gli ultimi due anni hanno avuto su ognuno di noi”, commenta il presidente del comitato feste 2022, Cesidio Piccone, “ed è proprio dal buio che è calato che vogliamo ripartire, aggrappandoci con tutte le forze alle sane tradizioni, fondamenti inossidabili di genuino accrescimento culturale. I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni ne sono un esempio importante, dove

sacro e profano trovano la loro comunione per affermare i principi di Fratellanza, Amicizia e Solidarietà, di cui abbiamo un gran bisogno. Con questo spirito, noi della classe 72, abbiamo raccolto l’onore dell’organizzazione degli eventi ad essi correlati”.

“Onestamente”, conclude il presidente del Comitato, “il nostro entusiasmo è stato compreso, sostenuto e alimentato da tutte le persone che abbiamo incontrato nel nostro cammino, a cominciare dalle attività commerciali e i privati cittadini, che hanno contribuito economicamente al raggiungimento degli obiettivi. A loro va la nostra profonda gratitudine. Una menzione speciale è dobbligo per tutta l’amministrazione comunale, per i volontari della Croce Rossa e quelli della Protezione Civile e alle forze dell’ordine. Il nostro augurio per tutti gli amici di Ovindoli, turisti e residenti, di godere di questo tempo insieme”.

Tutti gli appuntamenti:

La classe ’72 di Ovindoli

Manuela Angelosante, Sebastiano Angelosante, Vanessa Angelosante, Giorgio Bonanni, Sergio Bonanni, Roberto Butticci, Egle Chiuchiarelli, Aldo D’Onofrio, Cesidio Piccone, Mario Rossi, Assunta Rainaldi, Liberato Zaurrini.

Il concerto dei The Kolors è organizzato dall’agenzia Ferrini Spettacoli.