Ecco le foto della segnaletica orizzontale del t-red allegate alla relazione della polizia locale di Avezzano [photogallery]

Avezzano. In riferimento alla relazione pubblicata stamattina in prima pagina del nostro giornale, per ulteriore dovere di cronaca pubblichiamo anche le fotografie allegate alla relazione che il comando della polizia locale di Avezzano aveva richiesto il 22 marzo 2019.

La relazione pubblicata stamattina era stata richiesta dal comando della polizia locale di Avezzano, con l’intenzione di avere piena e durevole contezza dell’effettiva situazione dello stato di fatto al semaforo, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, in modo che la polizia locale potesse consentire lo svolgimento dell’azione amministrativa nella massima legittimità.

Dalle foto, che noi di MarsicaLive vi mostriamo in anteprima, emerge come la segnaletica lievemente riemersa dopo la prima cancellazione non fosse quella della linea di arresto (trasversale alla strada), ma bensì quella delle linee longitudinali e parte delle frecce direzionali, che nulla hanno a che fare con le sanzioni commissionate dal software del t-red. Le linee di arresto, come si vede dalla documentazione fotografica, sono marcate, ben visibili e in alcun modo confondibili con altro tipo di segnaletica orizzontale. Le foto erano state commissionate proprio per anticipare le possibili lamentele e i ricorsi, puntualmente arrivati nelle scorse settimane, di chi aveva chiesto l’annullamento delle multe sulla base del fatto che la segnaletica di arresto fosse doppia e pertanto avrebbe in qualche modo tratto in inganno gli automobilisti.

Gli originali delle foto che seguono, inoltre, sono state depositate alla procura di Avezzano, insieme all’intera documentazione che il comando di polizia locale di Avezzano ha depositato a sua tutela dopo gli attacchi delle ultime settimane. Segue la galleria completa delle foto.