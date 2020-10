Ecco “Lamma” il peluche che la piccola Christel di Pescina ha disegnato per Ikea

Pescina. Per il sesto anno consecutivo, lo scorso novembre Ikea ha invitato i bambini di tutto il mondo a partecipare all’attività “Disegna il tuo peluche”, dando loro l’opportunità di liberare l’immaginazione e creare il peluche dei loro sogni. L’attività ha dato vita a più di 71.000 disegni, sei dei quali sono stati selezionati per essere trasformati in veri peluche per la collezione SAGOSKATT 2020.

Per la prima volta è di una bambina abruzzese uno dei disegni più creativi e originali selezionati dalla giuria di IKEA of Sweden. Caramella, Orso bruno, Uomo pianeta, Auto melanzana, Topo coccinella e Lamma, disegnato da Christel nello store IKEA di San Giovanni Teatino (Chieti), sono i morbidi peluche che saranno venduti in tutti gli store IKEA del mondo dal 29 ottobre.

Christel racconta così agli altri bambini il suo sogno diventato realtà: “Ho disegnato un lama, un animale che mi piace molto. Ho detto al mio peluche di stare sempre con te e di farti compagnia. Dagli tanto amore, perché è speciale”.

La collezione SAGOSKATT è un assortimento di peluche in edizione limitata, creati dai bambini per altri bambini. Oltre ad essere una famiglia di amici divertenti pensata per il gioco, la collezione ha anche una finalità sociale. I bambini che partecipano all’attività, non solo condividono i loro sogni e la loro immaginazione, ma con le loro creazioni contribuiscono a tutelare il diritto al gioco e allo sviluppo di altri bambini. IKEA infatti donerà l’intero ricavato delle vendite di SAGOSKATT ad associazioni locali che si occupano di problematiche infantili.

“Siamo un’azienda fatta di persone che continuano a sognare e sono questi sogni che ogni giorno ispirano il nostro impegno nel costruire, con e per i bambini, un mondo dove i più piccoli possano avere l’opportunità di giocare, imparare e creare. In IKEA il gioco è una cosa seria, un diritto fondamentale da tutelare” dichiara Asunta Enrile, Country Retail Manager & CSO di IKEA Italia “E’ un’emozione vedere prender vita il sogno di una bimba, ancor di più perché questo sogno ne realizzerà altri, grazie al supporto ad associazioni che nel nostro paese si occupano di tutelare i diritti fondamentali dei più piccoli. Come IKEA vogliamo fare la nostra parte per avere un impatto positivo sulle persone e sulla società per permettere a tutti di vivere una vita quotidiana migliore”

Quest’anno il ricavato dalla vendita di SAGOSKATT sarà devoluto da IKEA Chieti all’Associazione WillClown che si occupa della promozione e la diffusione della “Clown terapia”, portando sorrisi, gioia, allegria e colore ai bambini che vivono situazioni di sofferenza.