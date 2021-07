Ecco la Settimana Marsicana, tra gli eventi una serata speciale dedicata agli angeli del Velino (VIDEO)

Avezzano. Si è svolta stamattina, nella Sala consiliare del Comune di Avezzano la presentazione della “Settimana Marsicana 2021”. Dal 2 all’8 agosto la Pro Loco di Avezzano insieme all’Avis, con il patrocinio del Comune di Avezzano, del Consiglio Regionale e della Regione Abruzzo, ci permetteranno di vivere ben sette giorni di festa all’insegna del divertimento e del gusto.

Quest’anno ad aprire la “Settimana Marsicana” sarà una serata speciale interamente dedicata al ricordo dei quattro audaci del Velino, Valeria Mella, Giammarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante. Per accompagnarci dolcemente nel loro ricordo, domenica 1 agosto al Parco Arssa, a partire dalle 21, si esibirà “L’eclipse“, tribute band Pink Floyd, con la partecipazione straordinaria dell’attore Lino Guanciale.

In forma ridotta, ma con grande coraggio e voglia ricominciare dopo il duro periodo , la “Settimana Marsicana 2021” ci proporrà circa 12 eventi serali, dall’orchestra di fiati di “Armelis” al grande concerto di Ron che si terranno al Parco Arssa accompagnati dal profumo delle specialità gastronomiche della Regione Abruzzo proposte dallo “Street Food Week”, allestito lungo via 24 Maggio.

La “Settimana Marsicana” quest’anno, oltre ad offrire ai cittadini l’opportunità di ritrovarsi, vuole essere un palcoscenico per il tema del “Dono”. Grazie alla partecipazione dell’Avis si potrà comprendere l’importanza del donare il sangue, un qualcosa che non può essere prodotto ma solo donato.

Presenti alla conferenza stampa Nello Simonelli, presidente della Commissione Cultura, Edoardo Federico Tudico, presidente Pro Loco di Avezzano, Ilio Leonio, vicepresidente della Pro Loco, Maria Rita Fracassi, presidente provinciale Avis e Luca Di Nicola, giornalista e presentatore.

La programmazione completa

-Lunedì 2 agosto: L’orchestra di fiati Armelis di Collarmele sin dalla sua fondazione è diretta dal M° Corrado Lambona, che ha offerto al gruppo la possibilità di fare inconsuete esperienze di crescita. L’orchestra ha conseguito il Primo premio al V Concorso Nazionale “Primo Riccitelli” (Bellante, Te, 2003), il Terzo al Concorso Internazionale per Bande Musicali di Taormina (Taormina 2015).

-Martedì 3 agosto: XVERSO – Tribute band a Tiziano Ferro. Il gruppo nasce a Padova il 22 Novembre 2011, come prima tribute band dedicata esclusivamente a Tiziano Ferro. Il progetto XVERSO viene costruito ai massimi livelli sia musicali che scenografici per poter rendere il giusto omaggio al cantante di Latina.

-Mercoledì 4 agosto: Laura Fantauzzo, (in arte Laura) giovane cantante avezzanese, si è classificata tra gli 8 finalisti della 63esima edizione del Festival di Castrocaro 2020.

-Mercoledì 4 agosto: Uccio De Santis attore, comico e cabarettista barese. Viene conosciuto a livello nazionale, a partire dal 1998, grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma “La sai l’ultima?” su Canale 5 con Gerry Scotti. Viene richiamato con lo stesso cast anche per le edizioni successive. Nella stagione 2019-2020 entra nel cast del fortunato programma di Rai 2 “Made in Sud”.

-Giovedì 5 Agosto: LUCE Band Vasco progetto nato dal leader del Gruppo il cantautore Danilo Luce. Nel periodo Covid crea, avvalendosi di bravi e validi musicisti abruzzesi, questa idea per omaggiare Vasco, la Rock Star italiana.

-Venerdì 6 agosto: Torge e la sua band. Francesco Torge è un cantautore e chitarrista di Avezzano. Da giovanissimo inizia a coltivare la passione per la musica per poi dedicarsi anche alla composizione di canzoni che, nella struttura, si presentano sempre maggiormente intensi.

-Venerdì 6 agosto: Tutto quello che c’è da sapere ve lo diciamo noi! Così presentano lo spettacolo i due attori, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Una performance che divertirà il pubblico, emozionandolo. Un pubblico che sarà protagonista, coinvolto dai due artisti. Stefano Masciarelli attore, comico e doppiatore romano, volto noto per i numerosi ruoli interpretati in alcuni film comici e varie fiction. La consacrazione nel mondo dello spettacolo arrivò grazie alla trasmissione della Dandini Avanzi e successivamente con Tunnel nel 1993. Corrado Oddi attore avezzanese doc. Si forma presso il “Centro di Cultura Popolare per il Teatro“ di Roma, studiando dizione, recitazione, improvvisazione, drammaturgia. Si perfeziona al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

-Sabato 7 agosto: Il progetto musicale Three Generation nasce interamente nel panorama musicale marsicano, dove i componenti del gruppo hanno trovato il luogo dove crescere: in accademia, in sala prove e successivamente sul palcoscenico. Tre generazioni a confronto che propongono, esibendosi dal vivo, l’esecuzione dei più grandi successi dal rock italiano anni 70 ai brani pop rock contemporanei nazionali.

-Sabato 7 agosto: Gianluca Impastato comico milanese è conosciuto dal pubblico per la sua esibizione a “Colorado” interpretando l’enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del “Grande Fratello VIP”.

-Domenica 8 agosto: RON un atteso ritorno ad Avezzano. Indimenticabile la serata del 25 giugno 2010, in piazza Risorgimento presentata da Luca Di Nicola quando, con l’orchestra giovanile Aypo, “Avezzano young pop orchestra”, Rosalino Cellamare incantò tutto il pubblico presente. RON, autore di alcune delle più belle canzoni italiane, è tra i più importanti e amati cantautori e musicisti: vincitore del Festival di Sanremo nel 1996 con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” cantata in coppia con Tosca, aggiudicandosi anche il Premio Volare (Miglior Testo e Miglior Musica).

La serata di chiusura dell’8 agosto alle ore 21,30 con l’artista RON, nata grazie al supporto dell’AVIS, nel ricordo dei quattro escursionisti dispersi sul Velino: Valeria Mella, Giammarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, è finalizzata a una raccolta di fondi da devolvere in beneficenza agli “Amici dell’oasi di madre Clara” e “Africa Mission cattedrale di Avezzano”.

Sarà affidata proprio a Luca Di Nicola la presentazione dell’importante evento.

Le parole del presidente Edoardo Federico Tudico

“Sono state davvero tante le difficoltà causate dalla pandemia, ma ora siamo felici di organizzare questa manifestazione, la nostra speranza è che, anche se in forma ridotta, la “Settimana Marsicana 2021” possa essere in grado di portare serenità e offrire momenti di divertimento e di svago. Posso affermare, senza timore di essere smentito, che tutta la nostra forza è la voglia di ricominciare. Ringrazio tutti i componenti della ProLoco, una squadra vincente che sempre, con entusiasmo, contribuisce al successo di tutte le iniziative. Voglio ricordare a tutti di prestare la massima attenzione a tutte le misure di sicurezza imposte dalla necessità del momento. Saremo in numero ridotto, ci saranno meno contatti, ma staremo di nuovo insieme.”