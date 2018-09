Ecco la nuova area giochi di piazza Torlonia, malumori per il possibile ingresso a pagamento

Avezzano. C’è sempre più curiosità sulla realizzazione della nuova piazza Torlonia di Avezzano. Dopo l’incontro dell’assessore Crescenzo Presutti con gli studenti dell’istituto agrario nei cantieri della nuova piazza per visionare lo stato dei lavori, non mancano le polemiche dei cittadini riguardo alcuni provvedimenti messi in atto dall’amministrazione.

Oltre alla polemica dell’ingresso vietato ai cani in piazza e alle aree smoking realizzate all’interno del giardino di Avezzano, grande attenzione è stata rivolta alla nuova area giochi destinata ai più piccoli. Un’area giochi che prima della messa a punto dei lavori si presentava con buche, sassi e giostre rotte. Tempo fa venne fatta anche una petizione per chiedere ai cittadini marsicani un’area giochi degna nel cuore verde della città. La nuova area riservata ai bambini si presenta oggi risistemata, pulita e ristrutturata con giochi moderni e colorati. “Quest’ area giochi, di una ditta del Trentino, e riservata ai più piccoli”, spiega Presutti, “è stata sistemata affinché non ci siano nessun pericolo e insidie”. “E’ stato inserito all’interno dell’area un tappetino morbidissimo anti-trauma e anti-cadute“, continua l’assessore, “composto da materiale riciclato, dove poi verrà installato un prato già pronto, come quello che è stato collocato nell’area dove si trova il monumento ai caduti. L’obiettivo è quello di rendere felici i più piccoli, donando loro un’area verde curata e sicura”. Cresce però il malumore per l’ipotesi avanzata dall’amministrazione di far pagare un ingresso simbolico nella nuova area ludica del cuore verde della città.