Difficilmente si riesce a trattenere l’emozione guardando il video pubblicato da Monica Tarola, la madre di Matteo Martellone, 24enne marsicano, sordo profondo oralista, portatore di un impianto cocleare bilaterale.

La sua è una tesi in informatica giuridica. Ed è un atesi che vale doppio.

“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”, scrive Tarola su Facebook, “mai frase è stata più significativa, mai percorso è più rappresentato da queste parole. Chi conosce la tua storia, figlio mio, lo sa. Oggi è un giorno speciale, il giorno della vittoria, il giorno della rivincita, il giorno della dimostrazione che tutto è possibile, che non esiste limite, anche se oggettivo, che possa ostacolare e bloccare il raggiungimento di un obiettivo, e che obiettivo! Impensabile! Ho avuto ragione a credere in te, a credere nelle tue immense potenzialità, a credere nella tua caparbietà, nella tua cocciutaggine, nella tua intelligenza. Una mamma sa, conosce il proprio figlio, come potrebbe essere diversamente, bisognava solo aiutarti a recuperare. Bellissima parola “recupero”, il recupero è l’arte della conservazione, della valorizzazione, dell’amore per quello che si fa. Ho avuto tanti problemi nel far capire che bisognava guardare la luna, non il dito, bisognava evidenziare le potenzialità e attuare strategie per il raggiungimento di ‘obiettivi normali’ non minimi. Il minimo rappresenta il limite, rappresenta l’incapacità di focalizzare e concentrare tutte le forze verso la ‘luna’, verso il potenziale nascosto. Naturalmente questa è la mia storia, di nessun altro. Non generalizzo, mai! ‘Non ho capito cosa vuoi, mica te lo devo dire io che tuo figlio è limitato? Mi disse un’ insegnante durante un incontro’. Risposi: ‘Sei più limitata tu che nella tua normalità non sei capace di guardare al di là della disabilità di mio figlio’. Non dimentico, impossibile per me. Sono stata considerata incapace di intendere e di volere, incapace di rendermi conto dell’ impossibilità di ciò che volevo. Adesso si è capito cosa volevo? Volevo che i mezzi che lo Stato offre per questi ragazzi, venissero convogliati per sopperire a quelle difficoltà oggettive che si hanno per fare lo stesso programma scolastico della classe, altro che obiettivi minimi! Anche se era difficile, infatti, mio figlio era indietro, indietro, indietro, non era impossibile”.