Ecco in cielo la Luna della Neve: l’incontro con il Sole che tramonta regala colori e meraviglia

Avezzano. Non è passata inosservata nemmeno agli occhi di una bimba di dieci anni. Anzi, è stata notata e ammirata da tutti. Quelli che la amano da sempre e quelli che invece la osservano solo quando offre visioni spettacolari come quelle che ha regalato oggi pomeriggio.

È la luna, fotografata per Marsicalive, dalla piccola Sara Stroppa, mentre era in auto con la mamma. Sara ha pensato di immortalare i suoi colori in qualche scatto che le ricordassero per sempre l’emozione.

Oggi 16 febbrario 2022, alle porte di Avezzano, è stata ripresa così: la Luna è spuntata alle 17:19 mentre il Sole è tramontato intorno alle 17:37.

La Luna è andata su e poco dopo il Sole è andato giù: la circostanza non comune ha regalato luce e colori bellissimi.

Quella di oggi, come riporta il sito della Nasa, è una Luna piena che durerà fino a domani sera a mezzanotte. Ed è la Luna della Neve, quella che omaggia le abbondanti nevicate sui monti, nel periodo in cui anche le montagne d’Abruzzo brillano di bianco.

La Luna Piena della Neve è conosciuta anche come Luna dell’Aquila, la Luna dell’Orso (Ojibwe); Luna dell’Orso Nero (Tlingit), la Luna del Procione (nome alternativo dei Dakota), la Luna della Marmotta (Algonchini), la Luna dell’Oca (Haida), la Luna Ossuta e la Luna Affamata (Cherokee).

Quello che si è visto dalla Marsica, è che è una Luna bellissima.