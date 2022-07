Ecco il nuovo direttore sportivo dell’ASD Pucetta, torna Antonello Cellini

Avezzano. ASD Pucetta Calcio è lieta di annunciare che Antonello Cellini torna ad occupare la scrivania da direttore sportivo gialloblù. Dopo l’esperienza nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, Cellini è passato al Capistrello che negli ultimi anni ha ben figurato.

“Sono contento di abbracciare nuovamente Antonello” ha detto il DG Ugo Petitta che ha aggiunto: “Stiamo a lavorando a fari spenti per la costruzione del nuovo Pucetta Calcio e sono sicuro che con il nuovo direttore sportivo, faremo un ottimo lavoro. Il suo ritorno è stato cercato e voluto, per cui non resta che augurargli buon lavoro!”

“Torno con maggiore esperienza e con tante motivazioni in più.” Dice entusiasta di questo incarico Antonello Cellini che prosegue “Al di là di tutto per me è come tornare a casa. Mi ha fatto estremamente piacere di essere richiamato. Ammetto che scendere di categoria inizialmente non mi entusiasmava, tuttavia la progettualità della società mi ha fatto comunque propendere ad accettare perché il Pucetta Calcio al momento è forse la migliore società in termini di programmazione”.

Qual è l’obiettivo per il DS Cellini? “Nel medio termine l’obiettivo è quello di riuscire a salire di categoria attraverso il frutto del lavoro del settore giovanile, che nel circondario è tra i più organizzati. Questa è un’impresa che mi stuzzica parecchio perché ci vuole progettazione e programmazione e so che questo è l’ambiente giusto per programmare. Salire di categoria nel tempo non sarà facile. Per farlo dovremo essere bravi come società nel gettare le basi per fare questo passo, con la consapevolezza che, una volta compiuto, il lavoro sarà ancora più intenso perché chiaramente per mantenere quel livello dovremo lavorare duro per mantenerlo”.