Ecco il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di Avezzano, Colucci verso la presidenza bis

Avezzano. Ben 488 legali marsicani alle urne per scegliere il nuovo consiglio dell’ordine. E’ stato il presidente uscente Franco Colucci il più votato degli avvocati. La sua riconferma alla guida dell’organo collegiale è sempre più vicina. I seggi sono stati aperti ieri e martedì e hanno permesso alle toghe marsicane di scegliere i loro rappresentanti. Gli aventi diritto erano 607, ma solo 488 hanno scelto di votare. Per la prima volta è stata sostenuta la candidatura individuale e non quella tramite liste. L’avvocato più votato è stato proprio Colucci con 396 preferenze seguito da Clara Cardamone 292, Annunziata Morgani 277, Mario Flammini 251, Carla Vicini 221, Franco Paolini 201, Giovanni Fracassi 186, Stefania D’Ignazio 180, Valentina Calvarese 175, Mario Lucci 177 e Manuela Rinaldi 166.

A partire dalla prossima settimana i legali eletti dovranno riunirsi e iniziare a lavorare per scegliere le cariche: presidente, segretario e tesoriere. Non hanno ottenuto nessun seggio Rita Tabacco – candidatasi in un secondo momento dopo la decisione di Luca Sanità, presidente dell’Aiga associazione italiana giovani avvocati sezione di Avezzano di fare un passo indietro- Sandro Gallese, Antonio Carlini, Marco Appetiti e Domenico Orrù.