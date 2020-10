Ecco il nuovo consiglio comunale di Avezzano targato Di Pangrazio, arrivano giovani e donne

Avezzano. Il giorno dopo il ballottaggio è già tempo di pensare al futuro. Gianni Di Pangrazio, già sindaco della città dal 2012 al 2017, è stato riconfermato alla guida della città con 10.322 voti pari 58,45%. Il neo primo cittadino ha avuto la meglio su Tiziano Genovesi che ha portato a casa 7.337 pari a 41.55. Archiviato il successo elettorale Di Pangrazio oggi dovrà riordinare le idee e iniziare a lavorare per la costruzione della giunta e la convocazione del consiglio che si potrebbe insediare prima della fine del mese.

Mentre per ora sull’esecutivo ci sono solo dei rumors che potrebbero essere confermati nelle prossime ore, o smentiti, per il consiglio il quadro è abbastanza chiaro. Ad affiancare Di Pangrazio ci saranno Roberto Verdecchia, avvocato, già assessore, eletto per la quarta volta consecutiva, Ignazio Iucci, medico, già consigliere, riconfermato per la seconda volta, Domenico Di Berardino, ex presidente del consiglio alla seconda rielezione, i cinque avvocati, tre con un’esperienza alle spalle Cristian Carpineta, Fabrizio Ridolfi, Alfredo Chiantini e due agli esordi: Gianluca Presutti e Nello Simonelli. In consiglio anche Maria Antonietta Dominici, ex consigliere, i commercialisti Lucio Mercogliano, Carmine Silvagni e Alessandro Pierleoni, quest’ultimo presidente del consiglio di sorveglianza del Cam e già consigliere comunale, tornerà in consiglio ma con la veste di consigliere Alessandra Cerone, già assessore, Ernesto Fracassi, ex consigliere e Maurizio Seritti, ex carabiniere.

Novità anche per quanto riguarda l’opposizione. Oltre a Genovesi, alla sua prima esperienza amministrativa, siederanno sui banchi della minoranza anche Alfredo Mascigrande, rsu Fiamm – Siapra, Iride Cosimati, già presidente del consiglio, Anna Maria Taccone, presidente Aciam e Filomeno Babbo, ex consigliere. Non è ancora chiaro il futuro di Mario Babbo, candidato sindaco, Stefano Lanciotti, Lorenza Panei ex presidente Aciam, e Antonio Del Boccio, candidato sindaco, che pur non avendo siglato un apparentamento con Di Pangrazio lo hanno sostenuto al ballottaggio e non è escluso che potrebbero trovare posto tra i banchi della maggioranza.