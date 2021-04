Ecco il monopattino versione Marsica, la geniale trovata di un pensionato di Luco (Video)

Luco dei Marsi. È diventato virale in pochi minuti e ha strappato una risata prima a tanti luchesi e poi a tanti marsicani, il video registrato a Luco dei Marsi, in cui si vede un anziano girare per le vie del paese a bordo di un singolare quanto esilarante monopattino al 100% made in Marsica.

E allora ecco Franco Serchia, riconosciuto da tutti con il soprannome di “Serchione”, andare fiero sulla sua sedia/pattino, realizzata con pochi pezzi messi insieme da un’ingegneria meccanica semplice ma a quanto pare molto efficace.

Se da un lato il covid ha “incatenato” tanti giovani ai divani tra smartphone, chat e didattica dietro lo schermo di un pc, dall’altro ha riaperto la porta anche a tempi e spazi che si credeva non esistessero più.

E così, fuori a tante case, sono tornate le caselle delle campane disegnate con i gessetti e per le strade tornano a vedersi, anche se in brevi e fugaci momenti, anziani che hanno voglia di far sorridere le nuove genarazioni, insegnando, ancora una volta, che basta così poco per divertirsi e sentirsi felici.